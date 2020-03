Hagen Bernard

Treppeln (MOZ) Um die 700 Schlager-Fans haben am Sonnabend das per Facebook übertragene Wohnzimmerkonzert von Sänger und Moderator Ronny Gander aus Treppeln verfolgt.

"Fürs erste Mal ist das gut gelaufen, 600 bis 700 Leute haben den ersten Teil gesehen, das sind klasse Zahlen", erklärte der Treppelner unmittelbar nach seiner Vorstellung. Nach den vielen abgesagten Auftritten, die laut Gander bereits bis in den August hineingehen, wollte der Sänger mit diesem Wohnzimmerkonzert seinen Anhängern eine Freude bereiten.

Zum ersten Mal in dieser Form, also nicht vor der Bühne, sondern mit imaginären Zuhörern an Bildschirmen, Tablet oder Smartphones, war es für ihn eine völlig neue Erfahrung. "Es ist schon etwas anderes als wenn ich vor dem Publikum singe. Aber ich habe Erfahrungen mit dem Fernsehen und weiß, dass hinter der Kamera jemand ist. Man muss schon etwas Vorstellungskraft mitbringen, da kein direkter Kontakt besteht, zum Beispiel, wenn jemand beim Zuhören lächelt." Bei seinem Publikum war Gander dennoch dabei. "Ich hatte meinen Bildschirm so eingerichtet, dass ich die Kommentare über WhatsApp verfolgen konnte."

Auch wenn der Interpret im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Konzert war, gibt es für ihn noch einigen Spielraum nach oben. Der sei jedoch eher technischer als gesanglicher Natur. So war nach Howard Carpendales "so geh doch" nach 80 Minuten abrupt Schluss, immerhin war es nach dem bereits zweiten Konzert-Teil. "Technisch kann ich da nichts machen, das wird nach 45 Minuten von Facebook abgedreht", erklärt Gander.

Sein Publikum kann sich trösten. Bereits zu Ostern will er es erneut aus dem Wohnzimmer erfreuen. "Die Leute müssen ja eh zu Hause bleiben. Ich bin auch daheim, habe keine Reisen vor, bis zum 20. April sind alle Veranstaltungen abgesagt."

Zu Hause sitzen heißt für Ronny Gander derzeit, kein Geld zu verdienen. "Jetzt kann ich gut damit umgehen. Doch anfangs musste ich das erst mal verarbeiten, als es jeden Tag zwei, drei Absagen gab. Das war von Einhundert auf Null. Dann kam mir die Idee mit Facebook."

Staatliche Hilfe habe er beantragt. "Da bin ich nur einer von vielen, ich will mich da nicht herausheben. Doch wenn das bis August noch so geht, dann sehe ich schwarz. Daher poste ich immer wieder. ‚Unterstützt die regionalen Leute.’" Freuen würde sich Ronny Gander, wenn seine Anhänger per WhatsApp (033656 41043) Grüße übermitteln und auch ein kleines Video mitschicken. Das werde ausgestrahlt.