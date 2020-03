Oliver Schwers

Eberswalde (MOZ) Geschäfte, Restaurants, Hotels sind geschlossen. Ebenso Physiotherapiepraxen, Schwimmbäder oder Bibliotheken. Kleinselbstständige haben Aufträge verloren. Ganze Produktionsbereiche sind zum Erliegen gekommen. Die Liste ist lang.

Unternehmer rechnen, wie lange sie die Situation durchhalten. Von einer "Vollbremsung" spricht Petra Röhlinger-Hissnauer, Chefin der Arbeitsagentur Eberswalde. Statt der erwarteten Frühjahrsbelebung folgt eine Zeit akuter Unsicherheit. Schon wenige Tage, nachdem das öffentliche und teilweise auch das gewerbliche Leben durch Corona lahmgelegt wurden, hat die Agentur einen rasanten Anstieg der Kurzarbeiterzahlen festgestellt. Seit Mitte März sind von Unternehmen aus dem Agenturbezirk Eberswalde rund 1200 Anzeigen für Kurzarbeit eingegangen. Im gesamten vergangenen Jahr waren es knapp 20. Die Anzeigen für Kurzarbeit kommen aus fast allen Branchen.

Zwar sind verlässliche Zahlen aufgrund der Kürze der Zeit noch nicht belegbar, doch gehen Arbeitsmarktexperten von einer zunehmenden Arbeitslosigkeit schon im April aus.

"Der zurückliegende Monat wird uns allen besonders in Erinnerung bleiben", so Petra Röhlinger-Hissnauer. "Wir waren auf den Frühjahrsaufschwung eingestellt, auf einen deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit und eine stabile Wirtschaft. Die sehr gute Arbeitslosenquote von nur 7,1 Prozent für den Monat März spiegelt unsere damalige Annahme für den Arbeitsmarkt auch wider. Mit der Ausbreitung der Corona-Infektionen in ganz Deutschland sind viele Lebensbereiche zum Erliegen gekommen. Ein Großteil der Unternehmen und sehr viele Beschäftigte kämpfen mit Herausforderungen oder manche sogar mit Existenzfragen, an die vor gut zwei Wochen noch niemand gedacht hat."

In kürzester Zeit hat die Behörde reagiert und die Arbeit umgestellt. Oberste Priorität hat die Zahlung aller Geldleistungen vom Arbeitslosengeld I über das Kurzarbeitergeld bis hin zum Kindergeld und Kinderzuschlag. Persönliche Beratungen sind durch telefonische und elektronische Kommunikationswege ersetzt worden. Die zusätzlich von 8 bis 18 Uhr eingerichteten regionalen Hotlines in Barnim und Uckermark werden von den Kunden sehr gut angenommen. Es gibt eigens eine Service-Mailadresse, den eService über die Homepage der Bundesagentur für Arbeit und den Postweg sowie die Hausbriefkästen. Das Team für die Leistungen zum Kurzarbeitergeld wurde verstärkt.

Um sich ein Bild von der Lage in den einzelnen Branchen zu machen, telefonieren Vermittler der Agentur mit unterschiedlichsten Unternehmen. Wo sind Arbeitskräfte ausgefallen? Wer benötigt Helfer? Wo müssen polnische Kräfte ersetzt werden, die jetzt nicht mehr über die Grenze kommen? Wie können Studenten, Arbeitslose oder Arbeitsuchende auch vorübergehend einspringen? "Wir haben aber bisher noch keinen nennenswerten Arbeitskräftebedarf feststellen können", so die erste Resonanz. Allerdings steht die Aktion erst am Anfang.

Das Kurzarbeitergeld soll auch verhindern, dass Firmen plötzlich ihre ohnehin dringend benötigten Fachkräfte verlieren. "Die Situation ist dramatisch und angespannt", so Petra Röhlinger-Hissnauer.

Vermehrte Zugänge bei Hartz IV in den vergangenen Tagen spüren auch die beiden Jobcenter in den Landkreisen Uckermark und Barnim. "Wichtig ist, dass die Leistungen gezahlt werden", so Gaby Wehrens vom Jobcenter Barnim. Auch Selbstständige, die keine Arbeitslosenversicherung haben, sind jetzt betroffen. Erste Anfragen von Arbeitgebern und Selbständigen zu Hilfsmöglichkeiten verzeichnet das Jobcenter Uckermark. Leiter Michael Steffen geht davon aus, dass in den nächsten Wochen deutlich mehr Neuanträge gestellt werden. "Der Gesetzgeber hat mit dem Sozialschutz-Paket in kürzester Zeit auf die veränderten Umstände reagiert und die Grundlage dafür geschaffen, dass schnell und unbürokratisch geholfen werden kann. Niemand soll aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krise in existenzielle Not geraten."