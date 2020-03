MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Die aktuelle Zahl der am Coronavirus Erkrankten im Landkreis lag am Dienstag wie schon am Vortag bei 69 Personen (Stand Dienstag, 12 Uhr). Es gibt vier Neuerkrankungen, allerdings auch vier Personen, die genesen sind. Insgesamt wurden bisher 79 Fälle einer Infektion im Kreis nachgewiesen. Die meisten dieser Fälle traten in Schöneiche auf (17). In Fürstenwalde sind es sechs, in Grünheide vier, im Amt Spreenhagen drei, in Woltersdorf zwei, in Erkner und im Amt Scharmützelsee je einer, das Amt Odervorland hat keinen Krankheitsfall.

In Fürstenwalde wurden bislang 93 Anträge auf eine Kita-Notfallbetreuung bewilligt, neun weitere Fälle sind in Prüfung. "Sie werden wohl positiv entschieden", sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. Am Dienstag wurden 47 Kinder in den kommunalen Kitas betreut.

Kassiererin in Beeskow infiziert

In einer Beeskower Rewe-Filiale wurde eine Kassiererin positiv auf das Coronavirus getestet. Am Montagabend wurden deshalb in Absprache mit der Konzernleitung die erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen ergriffen. Der Supermarkt wurde vorübergehend geschlossen, sämtliche Kontaktpersonen haben sich einem Abstrich unterzogen. Der Markt wird vorsorglich desinfiziert, danach steht einer Öffnung unter Einsatz von Mitarbeitern, die keinen Kontakt zu der betroffenen Mitarbeiterin hatten, nichts im Wege.