Kerstin Ewald

Erkner/Schöneiche (MOZ) Die Gemeinde Schöneiche hat bereits einen Ausweichtermin für die am vergangenen Mittwoch wegen Corona ausgefallene Sitzung ins Auge gefasst. Voraussichtlich am 22. April tagt die Gemeindevertretung wieder, wie Bürgermeister Ralf Steinbrück mitteilte – allerdings nicht wie gewohnt im Rathaus, sondern in der Paul-Bester-Halle an der Dorfaue. Dort können Abgeordnete und Besucher die in der Eindämmungsverordnung vorgesehenen Abstände einhalten, erklärte Steinbrück.

Die Stadt Erkner hofft, die reguläre Stadtverordnetenversammlung am 23. April durchführen zu können. Möglicherweise muss die Sitzung wegen des Abstandsgebotes in der Stadthalle stattfinden. Der Gosen-Neu Zittauer Bürgermeister Thomas Schwedowski will den 20. April und damit das vorläufige Ende des Versammlungsverbotes abwarten, bevor er Sitzungen plant.

"Wir hoffen aber, unseren Haushalt noch vor der Sommerpause verabschieden zu können", sagte Schwedowski.