Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass wir die Ersten sind, die den Hügel wieder hochkrabbeln", sagt Bürgermeister André Stahl (Linke) am Dienstagabend im Bernauer Hauptausschuss. Es geht um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise und wie diese für Gastronomen, Händler und Gewerbetreibenden in Bernau so gering wie möglich gehalten werden können. "Die städtischen Unternehmen werden mit Augenmaß reagieren, damit wir, wenn das alles vorbei ist, nicht vor leeren Schaufenstern in der Innenstadt stehen", versichert der Rathauschef den Fraktionsspitzen der Stadtverordnetenversammlung.

Wobau wirbt um Vertrauen

Ein ähnliches Versprechen gibt die Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Bernau (Wobau). Sie will ihren Wohnungs- und Gewerbemietern "auch in schweren Zeiten ein verlässlicher Partner sein", wie die beiden Geschäftsführer, Antje Mittenzwei und Jens Häßler, betonen. Als kommunales Unternehmen nehme die Wobau auch in Krisenzeiten soziale Verantwortung wahr, heißt es in einer Pressemitteilung. "Niemand ist in dieser Situation allein. Wir werden mit unseren Mietern nach gemeinsamen Lösungen suchen, damit wir die Folgen der Corona-Pandemie bewältigen." Ob Gastwirt, Reisebüro oder Modegeschäft – "es sind in erster Linie Gewerbemieter, die bereits mit uns Kontakt wegen einer Mietkürzung aufgenommen haben", sagt Jens Häßler. "Ein Teil davon hat bereits einen Mietnachlass von 20 Prozent zum 1. April". Und auch die ersten fünf Wohnungsmieter hätten "sehr vorsichtig" angezeigt, dass sie finanzielle Schwierigkeiten hätten. "Wie groß die Not tatsächlich ist, werden wir in den nächsten Tagen sehen, wenn die Mietzahlungen für April fällig werden", erklärt Häßler. Nach den Mietverträgen, die die 100-prozentige Tochter der Stadt abschließt, soll die Miete jeweils bis zum 4. eines jeden Monats auf dem Konto der Wobau eingehen. Wie viele den Termin halten, dürfte der aktuelle Gradmesser sein.

Doch eigentlich wollen die beiden Geschäftsführer nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Sie bitten alle Betroffenen, "aktiv auf uns zuzukommen". Das Unternehmen sei für alle Mieter weiterhin erreichbar. "Unser Firmensitz auf dem Platz am Steintor steht für einen Besuch zwar nicht mehr zur Verfügung, aber unsere Mitarbeiter sind im Haus und können von unseren Mietern per E-Mail oder Telefon kontaktiert werden", erklärt Antje Mittenzwei.

Mahnverfahren ohne Maßnahme

Auch in dieser schwierigen Zeit werde die Wobau ihre Mieter mit dem standardisierten Mahnverfahren über Mietrückstände informieren, kündigt die kaufmännische Geschäftsführerin an. "Weitere Maßnahmen bei Mietaußenständen werden aber ab April bis auf weiteres ausgesetzt", versichert sie. Grundlage für den Umgang mit Forderungen von Seiten der Wobau werde eine Einzelfallklärung sein. "Nehmen Sie dazu Kontakt zu uns auf!" wendet sich Antje Mittenzwei direkt an die Mieter.

Mit 4532 Wohnungen ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft die größte Vermieterin der Stadt. Sie betreibt sei vielen Jahren ein strenges Mietmanagement. Bis vor der Corona-Krise hatte sie es mit lediglich 109 aktiven Mietschuldnern zu tun – das ist ein Anteil von etwas mehr als zwei Prozent.