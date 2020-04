Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Symptome sind heftig – und sie machen sich zumeist von jetzt auf sofort bemerkbar: Plötzlich setzt hohes Fieber ein, schmerzen der Kopf und die Gelenke und macht einem ein trockener Reizhusten zu schaffen.

Vor allem für Ältere und chronisch Kranke kann die Influenza eine ernste Bedrohung sein. Deshalb gehört die echte Grippe zu den meldepflichtigen Krankheiten, weshalb das Gesundheitsamt der Barnimer Kreisverwaltung auch Auskunft über die Zahl der gemeldeten Fälle geben kann.

Demnach waren im vorigen Jahr alles in allem 301 der 184.000 Barnimer nachweislich an Influenza erkrankt, 2018 sogar 599. Für 2017 gingen 133 Fälle in die Statistik ein. Im Barnim sei in diesem Zeitraum kein Patient an der echten Grippe gestorben, teilt Kreissprecher Oliver Köhler auf MOZ-Anfrage zurück.

Bundesweit sah es nach Angaben des Robert-Koch-Institutes anders aus. Dort wird geschätzt, dass 2016/17 knapp 22.900 Todesfälle auf Influenza zurückgehen, 2017/18 könnten es sogar 25.100 gewesen sein. Für 2018/19 liegen noch keine Schätzungen vor. Die durch Labore bestätigten Todesfälle sind nach Angaben des Institutes bundesweit deutlich weniger zahlreich: 2016/17 waren es 722, 2017/18 waren es 1674 und 2018/19 waren es 954.

Gegen die echte Grippe, darauf weist das Barnimer Gesundheitsamt hin, gibt es Impfstoffe. Sich impfen zu lassen, wird vor allem Älteren und chronisch Kranken empfohlen.