MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Die evangelische Kirchengemeinde Oberbarnim-Nikolai hat mitgeteilt, dass die Friedhöfe der Gemeinde vorbehaltlich anderer Entwicklungen ab Mittwoch wieder für den allgemeinen öffentlichen Besucherverkehr zugänglich sein sollen. Mit der Eindämmungs-Verordnung vom 22. März waren die Friedhöfe geschlossen worden.

Nun ist es für Pfarrer Björn Ferch nicht länger tragbar, den Menschen den Gang zum Grab zu verweigern, wie er am Dienstag mitteilte. Er bittet aber um die strikte Einhaltung der Hygienemaßnahmen, deren Nichteinhaltung auch zur Schließungs-Entscheidung beigetragen hätten. "Bitte gehen Sie, wenn möglich, allein auf den Friedhof, um am Grab zu verweilen, oder um gärtnerische Tätigkeiten auszuüben. Halten Sie den Mindestabstand bei Gesprächen ein und führen Sie diese nicht in Kleingruppen", so der Pfarrer.

Das Wasser auf dem Friedhof der Kurstadt werde ab Donnerstag angestellt. Dennoch werden Friedhofsbesucher gebeten, eigene Ausrüstung von zu Hause mitzubringen, da Gießkannen und weiteres Handwerkszeug aus hygienischen Gründen vorerst nicht ausgegeben würden.

Alle Informationen zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg finden Sie in unserem Blog.