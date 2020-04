Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Rolf Krüger ist der Ärger deutlich anzuhören: "Da ist doch den vergangenen Sommer nichts passiert auf der Baustelle." Und auch jetzt, wenn er an der Diehloer Brücke über den Oder-Spree-Kanal vorbeiläuft, ruhen oft genug die Arbeiten. Dabei sollte die Sanierungsarbeit schon längst abgeschlossen sein.

Vor einer Woche hatte der Leiter des Wasserstraßen-Neubauamtes Berlin, Rolf Dietrich, in dessen Verantwortung die Maßnahme fällt, auf MOZ-Anfrag mitgeteilt, dass die Überführung im Mai wieder freigegeben werden soll. Auf dem Baustellenschild steht als Fertigstellungstermin der März. Wenige Tage später vermeldete die Stadt in einer Pressemitteilung, dass die Brücke jetzt bis Ende Juni gesperrt bleibt. Grund für die weitere Verzögerung sei die Corona-Pandemie, so die Mitteilung der Stadt.

Rolf Krüger, der selbst jahrelang in leitender Stellung im Baubereich gearbeitet hat, hält dies für vorgeschobene Gründe. "Da passiert doch nichts", lautet seine Feststellung. Regelmäßig laufe er dort vorbei. Er zieht den Vergleich zu der Baustelle auf der Magistralbrücke, wo schneller gearbeitet werde. Tatsächlich war ursprünglich geplant, dass die Sperrung der Brücke bis Ende des vergangenen Jahres dauern sollte. Die Überführung für Fußgänger und Radfahrer ist eine wichtige Verbindung zwischen dem VI. Wohnkomplex und dem Naherholungsgebiet Insel. Doch der ursprüngliche Zeitplan der Baustelle ließ sich nicht einhalten.

Als Begründung wurde dabei genannt, dass sich die Prüfung und die Freigabe der Ausführungsunterlagen verzögere, aber auch die Lieferzeit für Bauteile verschoben habe. Rolf Krüger hat derweil was anderes gehört. Demnach wurden von der Baustelle in Eisenhüttenstadt Bauarbeiter abgezogen, weil sie an anderen Baustellen benötigt wurden. Die ständige Verschiebung des Fertigstellungstermins erinnert Rolf Krüger an ein anderes Pannenprojekt: "Das ist der Flughafen BER hoch drei."

Derweil teilte Rolf Dietrich mit, was noch gemacht werden muss. "Die beiden Brückenwiderlager sind fertig betoniert", sagt der Amtsleiter. Weil die Betonteile marode waren, mussten diese komplett ersetzt werden. Die Brücke wurde deshalb angehoben. Derzeit erfolge der Einbau der neuen Übergangskonstruktion zwischen den Widerlagern und dem Brückenüberbau. Sowohl die Brückenrampe als auch der Uferweg auf der Ostseite werden wieder hergestellt. Auch werden neue Gelände angebracht. "Danach kann die Brücke auf die erneuerten Widerlager abgesenkt und die Brückenprüfung für die Verkehrsfreigabe durchgeführt werden", so Dietrich.