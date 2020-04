Kerstin Ewald

Gosen (MOZ) Auf ihre Futtersuche drehen zur Zeit viele Wildschweine in Gosen ihr Runden. Anwohner aus dem Schleiweg hatten sich bei Amtsdirektor Joachim Schröder über Wildschäden in ihren Gärten beklagt. Auch bei Jagdpächter Wilfried Haase meldete sich am Dienstag eine Frau aus der Eichwalder Straße. Ihr Grundstück sei von Wildschweinen durchpflügt worden. Jäger Haase weiß, die Schwarzwild-Population in seinem Revier hat in diesem Jahr wieder beträchtlich zugenommen. Auch vom nahegelegenen Berlin-Revier wandern viele Tiere nach Gosen ein.

Ab Donnerstag wird Haase mit Enkel, Jungjäger Leo, den Schweinen zu Leibe rücken. Haase senior verfügt über eine Ausnahmegenehmigung für innerörtliche Jagd, die allerdings Schwierigkeiten mit sich bringt. "Man darf auf keinen Fall jemanden gefährden", erklärt Haase, "außerdem müssen die Schüsse so gut sitzen, dass das Schwein schnell liegen bleibt."

Angeschossene Tiere seien nicht ungefährlich. Um die Tiere aufzuspüren, arbeiten die Jäger mit Kameras und Bewegungsmeldern. Wird im Umkreis der Häuser gejagt, werden die Betroffenen vorher informiert.