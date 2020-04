Mit vereinten Kräften: Viele fleißige Helfer packten in der Alten Brennerei Börnicke mit an, damit die Tanks und weitere Geräte, die zum Brauen von Bier benötigt werden, an den richtigen Platz kamen. © Foto: Wolfgang Rakitin

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Vorsichtig und ganz langsam hebt der Autokran den in der März-Sonne glänzenden Tank, festgezurrt auf einer Holzpalette, in die Höhe. Ein kleiner Schwenk und schon schwebt die Fracht durch das geöffnete Dach in den Keller der Alten Brennerei. Frank Dietrich strahlt über das ganze Gesicht. "Knapp vier Jahre nach der Gründung wird nun die gesamte Anlage eingebaut", freut sich der Vorstandsvorsitzende der Ersten Bernauer Braugenossenschaft.

Rund 20 Mitglieder, aber auch Freunde und einige Mitarbeiter von Unternehmen sind am Dienstagvormittag auf den Gutshof Börnicke gekommen. Natürlich um den denkwürdigen Moment mitzuerleben, aber auch um kräftig anzupacken. "Das sind alles Freiwillige", so Dietrich.

Auf drei Lastkraftwagen war die gesamte Anlage von einem Hersteller aus dem bayrischen München nach Börnicke transportiert worden. Dazu gehören sechs Lagertanks, ein Gärtank, das Sudhaus sowie die komplette Kälte- und Abfüllanlage. "Wir wollen heute noch mit dem Einbau fertig werden", zeigt sich der Vorstandsvorsitzende optimistisch. In den kommenden Tagen erledigen Mitarbeiter des Herstellers dann die restlichen Arbeiten.

Die Erste Bernauer Braugenossenschaft war am 23. Mai 2016 gegründet worden. 80 Männer und Frauen wurden noch am selben Tag Mitglied. Im Juli 2018 öffnete der eigene Laden in den Adlerhöfen. Dort kann das Bier, das derzeit noch in Altlandsberg und Berlin nach Genossenschafts-Rezepturen gebraut wird, direkt an die Liebhaber des Gerstensaftes verkauft werden. Den Erwerb der Brauanlage hatte die Investitionsbank des Landes Brandenburg zu 40 Prozent gefördert, das sind 175 000 Euro.

Braumeister Ruslan Hofmann hat bereits Hopfen und Hefe besorgt, das Malz wird nächste Woche geliefert. "Ende April setzen wir den ersten Sud an", so der junge Mann. Dann erfolgt die Gärung, eine kurze Lagerung und Ende Mai könnte das erste Bier fließen. Das Ereignis sollte eigentlich mit den Bernauern gefeiert werden, doch der grassierende Coronavirus macht auch der Genossenschaft einen Strich durch die Rechnung. "Vielleicht ist spontan etwas möglich", hofft Hofmann.

Zunächst werden die bereits eingeführten Sorten hergestellt: ein Helles nach Pilsner Braukunst mit dem Namen "Ein Bernauer", das dunkle "Kantor"-Lagerbier und das Pale Ale "Rathaus". Hofmann und die Braugenossen können sich aber auch eine Erweiterung des Angebots vorstellen. "Wir werden sicher auch saisonal etwas machen", so der Braumeister. Als maximalen Ausstoß peilen die Genossen rund 100 000 Liter pro Jahr an.

Genießen können die Bernauer und Ausflügler den Gerstensaft dann auch auf der Terrasse. Vielleicht wird dort ein kleiner Imbiss gereicht. "Wir sehen uns aber nicht als Konkurrenz zu den regionalen Restaurants und Gaststätten", so Hofmann.