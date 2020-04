Jens Sell

Strausberg (MOZ) Einberufung zum Homeoffice: Die Bewerber um Dienstposten in der Bundeswehr, die zum heutigen Tage in die Ausbildungstruppenteile einrücken sollten, können und müssen zunächst für 14 Tage zu Hause bleiben.

So hat es das Kommando des Heeres in Strausberg (Märkisch-Oderland) festgelegt. Um bestmöglich die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, vollziehen die Bewerber zunächst nur einen administrativen Diensteintritt quasi im "Postumlaufverfahren", informierte das Presse- und Informationszentrum. Damit werde die rechtlich verbindliche Einstellung vollzogen. Die Bewerber wurden oder werden gerade angeschrieben und über den Ablauf informiert. Sie bleiben erst einmal für mindestens 14 Tage in häuslicher Quarantäne an ihren Wohnorten, bevor sie sich bei ihrem Ausbildungstruppenteil melden.

"Dies ist eine strikte Auflage zur Gesunderhaltung und ist zwingend einzuhalten", betonte ein Sprecher des Heeres. Während dieser Phase werden für die Rekrutinnen und Rekruten online Informationspakete mit Lernstoff abrufbar sein. Sie dienen dem vorbereitenden Selbststudium und umfassen Themengebiete wie die Dienstgradstruktur, Auftrag und Aufgaben der Bundeswehr und im Speziellen des jeweiligen militärischen Organisationsbereichs.

Ferner werden diverse Rechtsunterrichte etwa zur Wehrbeschwerdeordnung, Inneren Führung und Wehrdisziplinarordnung angeboten. Soweit keine Symptome von Covid-19 und kein Kontakt mit Infizierten in den vergangenen 14 Tagen vorlägen, melde sich der Rekrut in der Kompanie. Einzelheiten werden bis dahin über E-Mail, telefonisch oder per Internet ergänzt und abgestimmt.

Anschließend wird die Grundausbildung in sechs Wochen durchgeführt. Dazu werden auch die Wochenenden genutzt – nicht zuletzt, um Pendelfahrten zu reduzieren. Dadurch werden wiederum mögliche Kontakte mit potenziell Infizierten verhindert. Die feierlichen Gelöbnisse werden in dieser Situation nicht in der Öffentlichkeit stattfinden.

Zugleich bestätigte der Heer-Sprecher, dass auch am Standort des Kommandos in Strausberg Coronavirus-Infektionen aufgetreten seien. Die Infizierten befänden sich in häuslicher Quarantäne.