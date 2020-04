Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kann man Lehren, Studieren und Forschen, ohne sich in die Augen zu sehen und direkt zu kommunizieren? An den fünf Universitäten Brandenburgs ist derzeit zwar noch vorlesungsfreie Zeit. Aber dass der ohnehin schon nach Ostern verschobene Beginn des Sommersemesters eingehalten werden kann, ist derzeit eher unwahrscheinlich.

Insofern war es schon außergewöhnlich, was Professor Timm Beichelt und Studentin Johanna Ringel am Dienstag – am letzten Tag des Wintersemesters – an der Europa-Uni in Frankfurt (Oder) veranstalteten. Eine mündliche Prüfung zum Ende des Bachelor-Studiums von Johanna Ringel.

Betreten verboten

"Wir mussten uns dafür bei der Hochschulleitung und den Hausmeistern anmelden, denn dasBetreten der Uni ist den meisten Mitarbeitern derzeit untersagt. Viele arbeiten im Home-Office", erklärt Beichelt. Da beide in Berlin wohnen und extra mit demRegionalexpress anreisten, hätten sie die Prüfung eigentlich fast im Zug machen können. "Platz genug hätte es jedenfalls gegeben", meint der Kulturwissenschaftler augenzwinkernd.

Doch bei der Frage, ob man mündliche Prüfungen nicht ohnehin online veranstalten könnte, wird er ernst. "Ich bin bei diesem Thema nicht so locker, wie manch andere Kollegen", sagt er. Und dies nicht etwa wegen der Frage, ob die Prüflinge dann leichter schummeln könnten, wenn sie vielleicht nebenbei Antworten im Computer suchen. "Wissenschaft hat für mich auch viel mit Diskussionen und persönlichem Kontakt zu tun. Da sollten wir jetzt nur wegen der technischen Möglichkeiten nicht auf zu vieles verzichten", warnt Beichelt.

Da Johanna Ringel ihre Bachelor-Arbeit zum Thema "Soundtracks in Horrofilmen" geschrieben hatte, war die Atmosphäre an der Uni gestern sogar passend. "Auf den Fluren war es gespenstisch leer", sagt sie. Am wichtigsten für sie war natürlich, dass sie die Prüfung bestanden hat. "Für die Aufregung hätte ich denCorona-Stress nicht einmalgebraucht. Ich bin auch so schon nachts halb drei aufgewacht." Ihr nächstes Vorhaben, sich jetzteinen Job zu suchen, ist aufgrund der aktuellen Situation nicht einfacher. "Schon meinen Nebenjob bei einer Kaufhaus-Kette habe ich vor zwei Wochen verloren."

Für die Europa-Uni ist die Tatsache, dass ihre Studierenden aus über 90 Ländern stammen, eine besondere Herausforderung. Viele könnten derzeit gar nicht zu Vorlesungen anreisen.

An der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus-Senftenberg nimmt man die Herausforderung, die Lehre auf den Onlinebetrieb umzustellen, "aktiv und auch als Chance an". Das sagt deren Sprecherin, Dr. Marita Müller. Die amtierende Uni-Präsidentin Christiane Hipp habe nicht nur einen Leitungs-Krisenstab eingerichtet, der sich täglich berät. Sondern auch eine mit mehreren Mitarbeitern besetzte Info-Hotline, bei der Studierende und Wissenschaftler sich mit allen Belangen melden können.

"Beide Teams sind natürlich räumlich voneinander getrennt, denn auch wir sind aus denbekannten Gründen bemüht, die persönlichen Kontakte so gering wie möglich zu halten", sagtMarita Müller. Auf der Internetseite der BTU werden die am häufigsten gestellten Fragen (FAQs) zur jetzigen Lage außerdem ausführlich beantwortet. "Da wir uns bei der Digitalisierung der Lehre schon in den letzten Jahren gut aufgestellt haben, sehen wir jetzt sogar die Chance, neue Zielgruppen etwa für die Weiterbildung zu erreichen", sagt Marita Müller optimistisch.

Da an den Fachhochschulen das Sommersemester bereits Mitte März begann, mussten diese noch schneller handeln. Die Studenten seien mit Online-Angeboten der Dozenten versorgt worden, sagt die Sprecherin der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, Johanna Köhle. "Der Lernstoff muss aber selbstständig vertieft und erarbeitet werden", fügt sie hinzu.