Ina Matthes

Potsdam (MOZ) Die Ausmaße von Kurzarbeit lassen sich derzeit nur abschätzen. 1200 Unternehmen haben bis vergangenen Freitag in Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Frankfurt (Oder) Kurzarbeit angezeigt. Die Agentur für Arbeit in Eberswalde verzeichnet für Uckermark und Barnim seit Mitte März gleichfalls rund 1200 Anzeigen für Kurzarbeit. 2019 waren es dort knapp 20.

In ganz Brandenburg sind bisher 14.400 Anzeigen von Unternehmen zur Kurzarbeit eingegangen. In Berlin sind es 22 .600 Anzeigen. "Wir arbeiten mit Hochdruck die Anzeigen und Anträge ab, dennoch ist derzeit ein Rückstau zu verzeichnen", sagt Bernd Becking, Chef der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit.

Auch eine steigende Arbeitslosigkeit spiegelt sich in den Arbeitsmarktzahlen für den März noch nicht wider. Das liegt daran, dass der Stichtag für die Erhebung der 12. März ist - zu diesem Zeitpunkt hatte die Corona-Krise gerade begonnen. In Brandenburg registrierten die Arbeitsagenturen und Jobcenter bis Mitte März 75.570 arbeitslose Männer und Frauen. Die Zahl der Arbeitslosen lag zum Zeitpunkt Mitte März um 3130 niedriger als im Februar. In Berlin lag die Zahl der Arbeitslosen bei 154.249. Zum Februar war das ein Rückgang um 2 341 Personen. Gegenüber März 2019 liegt die Arbeitslosenzahl nach dieser Statistik in Berlin aber bereits um 3.549 höher.

Bei der Kurzarbeit wird sich erst in einigen Wochen zeigen, wie viele Menschen davon betroffen sind. Das hat mit dem Antragsverfahren zu tun. Die Unternehmen müssen Kurzarbeit bei den Agenturen zunächst anzeigen, haben dann aber bis zu drei Monate Zeit, um den eigentlichen Antrag zu stellen. Das Geld wird rückwirkend an die Betriebe gezahlt, die zunächst in Vorleistung gehen.

Mit Kurzarbeit hat die Frankfurter Agentur in der Finanzkrise 2009/2010 gute Erfahrungen gemacht, sagte Jochem Freyer, Chef der Agentur für Arbeit in Frankfurt (Oder). Die Betriebe hielten ihre Mitarbeiter Damals sei die Arbeitslosigkeit nicht gestiegen. Jetzt allerdings rechnet der Agenturchef mit einer höheren Zahl von Kurzarbeitern als vor zehn Jahren. Anders ist auch, dass in der Finanzkrise vor allem große Unternehmen, Industriebetriebe betroffen waren. "Jetzt sind es viel stärker Kleinbetriebe und kleine Dienstleister", sagt Freyer.

Die beiden regionalen Agenturen verzeichnen auch eine Zunahme der Arbeitslosigkeit - noch ist sie moderat. Der Frühjahrsaufschwung sei ausgebremst – für April werde ein Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet, teilt die Eberswalder Agentur mit. In Frankfurt (Oder) sieht man bereits jetzt eine Steigerung der Anzahl arbeitsloser Menschen um zwei bis drei Prozent in der Woche. Für April wird mit einer weiteren Zunahme gerechnet

Neben den Branchen, in denen die Beschäftigung einbricht, gibt es solche, die Personal suchen: Einzelhandel, Logistik- und Sicherheitsbranche, Land- sowie Gesundheitswirtschaft. Um die Besetzung dieser Stellen unkompliziert zu unterstützen, will die Agentur für Arbeit Eberswalde kurzfristig eine Aktion zur Jobvermittlung starten. Das kündigt auch die Agentur in Frankfurt (Oder) an. Bis Ende der Woche soll es dafür eine Plattform geben.