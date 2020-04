Christian Heinig

Eberswalde (MOZ) Es ist zwar nur eine Momentaufnahme, aber immerhin: Nach Angaben des Landkreises ist die Zahl der Corona-Infizierten im Barnim erstmals gesunken. 68 Fälle waren es noch am Wochenende, aktuell sind 58 Patienten positiv getestet (Stand 30. März, 0 Uhr).

Die meisten bestätigten Corona-Fälle gibt es weiter in Bernau (14) und Panketal (13). Es folgen Eberswalde (8), Wandlitz (6) und Ahrensfelde (5), Biesenthal (3) sowie Werneuchen, Schorfheide und Britz-Chorin-Oderberg (je 2). Für das Amt Joachimsthal liegt kein positiver Covid-19-Test vor.

Was die Verdachtsfälle angeht, liegt Bernau (105) weiter an der Spitze, vor Panketeal (86) und Eberswalde (78). In Schorfheide leben derzeit 40 Menschen in häuslicher Quarantäne.