Andreas Schmaltz

Fürstenwalde (MOZ) Die Zahl der Arbeitslosen im März 2020 ist in Fürstenwalde mit aktuell 3977 Erwerbslosen leicht rückläufig, wie der Bereichsleiter der Agentur für Arbeit in Fürstenwalde, Torsten Hesse, mitteilte. Hesse wies jedoch darauf hin, dass die Statistik für März 2020 lediglich bis Mitte des Monats reiche und die aktuelle Entwicklung sich somit noch nicht in den Zahlen widerspiegle. Bislang sei es ein guter Start in das Jahr gewesen.

Die Zahl der Arbeitslosen sei im Vergleich zum Februar 2020 um 4,7 Prozent (318 Personen) zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,0 Prozent. Sie lag im Vormonat bei 6,4 Prozent und im März 2019 bei 6,3 Prozent.

Alle Informationen zur Corona-Krise in Brandenburg und Berlin finden Sie in unserem Blog.

"Wir erwarten, dass die Arbeitslosigkeit nicht saisonal abklingt, sondern steigen wird", so der Bereichsleiter. Er rechne nicht damit, dass die Arbeitsrückrufe der Baubranche und der Landwirtschaft dies kompensieren könnten. "Die Hoffnung ist, dass ein großer Teil davon von Kurzarbeitsgeld abgefangen wird und nicht entlassen wird", erklärt Hesse. Wie lange die derzeitige Situation andauere, sei entscheidend für die Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Für den Oder-Spree-Kreis verzeichnet die Agentur für Arbeit derzeit 5589 Arbeitslose. Davon sind 3219 Männer, 57,6 Prozent, und 2370 Frauen, die einen Anteil von 42,4 Prozent ausmachen. Dabei sei ein saisontypischer Rückgang zu vermerken, der zum Vormonat 6,7 Prozent oder 403 Arbeitslose betrage. Im Vergleich zum Vorjahresmonat, März 2019, ist die Zahl der Arbeitslosen um 5,3 Prozent (313 Personen) zurückgegangen. Damit liegt die Arbeitslosenquote im Oder-Spree-Kreis im März 2020 bei 6,0 Prozent, im Februar lag sie bei 6,4 Prozent und im März des Vorjahres bei 6,3 Prozent.