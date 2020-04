Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) In einigen Regionen des Landes – wie etwa in Frankfurt (Oder) und in der Prignitz – stagniert aktuell die Zahl der Neuerkrankungen am Coronavirus. Darüber sprach Ulrich Thiessen mit Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne).

Frau Nonnemacher, ist es sinnvoll bei einer landesweit unterschiedlichen Ausbreitung der Infektion einheitliche Restriktionen aufrecht zu erhalten?

Ja. Denn zum einen kann sich die Lage in den Kommunen von einem Tag auf den anderen ändern, zum anderen schafft ein Flickenteppich von Maßnahmen nur mehr Unsicherheit für die Bürgerinnen und Bürger. Die drastischen Maßnahmen muten den Menschen sehr viel zu, das wissen wir. Aber wir bekämpfen die Krise nur gemeinsam, mit Zusammenhalt und Solidarität. Die Landesregierung arbeitet mit Hochdruck daran, die Auswirkungen der Pandemie zu bekämpfen.

Ließe sich nicht die Eindämmungsverordnung für einzelne Kreise oder Städte lockern, um beispielsweise Gewerbetreibenden in weniger betroffenen Regionen das Überleben zu sichern?

Nein, die Eindämmungsverordnung gilt landesweit bis zu ihrem Außerkrafttreten.

Die Rate der Neuerkrankten steigt in Brandenburg seit Tagen relativ konstant im zweistelligen Bereich. Wirken hier Ihrer Meinung nach schon die Kontaktsperren?

Um das beurteilen zu können, ist es noch zu früh. Aber wir haben die Dauer bis zur Verdopplung der Infektionszahlen von anfangs drei auf jetzt fünf bis sechs Tage verlängert. Unser Ziel ist es, eine Verdopplung auf etwa alle zehn Tage weiter zu strecken.

Ist der Höhepunkt der Krankheitswelle in Brandenburg schon absehbar?

Nein. Wir sind noch lange nicht über dem Berg.