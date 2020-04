MOZ

Müllrose (MOZ) Die Bundesstraße 87 bei Müllrose wird für etwa drei Monate halbseitig gesperrt. Grund dafür ist die Erneuerung der Fahrbahn.

Zwischen dem südlich von Müllrose gelegenen Knotenpunkt mit der Landesstraße L435 mit der einmündenden Beeskower Straße und dem nördlichen Knotenpunkt mit der Landesstraße L37 in Richtung Dubrow werden die Asphaltdeck- und Binderschichten ausgetauscht.

Während der gesamten Bauzeit vom 14. April bis voraussichtlich 17. Juli wird der Richtungsverkehr nach Beeskow über die B87 geleitet. Der Richtungsverkehr nach Frankfurt wird am südlichen Anschlusspunkt der Ortsumgehung mit der L435 abgeleitet und durch Müllrose über die L435, kommunale Straßen und die L37 zum nördlichen Anschlusspunkt mit der L373 (Frankfurter Straße) geführt.

Zur Verkehrslenkung werden Ampeln eingerichtet an der Ecke L435 Beeskower Straße/Mixdorfer Straße/Biegenbrücker Straße, an der L37 Biegener Straße/Frankfurter Straße und an der L37 Frankfurter Straße/Bahnhofstraße. Der Anschlusspunkt der L37 zur B87 wird während dieser Arbeiten gesperrt.

Nach Abschluss der Bauarbeiten auf der B87 wird der südliche Knotenpunkt mit der L435 voll gesperrt. Der Verkehr wird über die L37 nach Müllrose geführt. Das Baufeld reicht bis an den Kreisverkehr auf der L435. Auch in diesem Bereich wird die Asphaltdecke erneuert. Die Kosten für das Vorhaben liegen bei etwa 2,1 Millionen Euro. Der Landesbetrieb bittet in dieser Zeit um erhöhte Aufmerksamkeit.

Informationen zu allen Baustellen im Land sind kurzgefasst im Baustelleninformationssystem des Landesbetriebes zu finden.