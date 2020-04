Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Corona-Krise stellt Menschen jeden Alters vor eine große Herausforderung. Die Kinder können ihre Freunde nicht mehr treffen und verstehen dabei vielleicht noch nicht einmal, wieso. Schulkinder müssen mit einem Mal von zu Hause aus dasselbe Pensum leisten wie sonst unter professioneller Anleitung. Und Eltern stehen unter einer noch größeren Mehrfachbelastung als bislang. Hinzu kommen Kontaktverbote, geschlossene Läden, Spielplätze und Parks. Das kann dafür sorgen, dass Situationen im Haushalt schneller eskalieren, weiß Familienberaterin der Initiative Jugendarbeit Neuruppin (IJN), Martina Utpott. Die Telefonberatung wurde bereits deutlich ausgebaut und wird auch entsprechend stark nachgefragt.

Schulersatz sorgt für Stress

Fragen zum Umgang mit Trennungskindern, vor allem aber Hilferufe überforderter Familien erreichen die IJN-Berater seit dem Beginn der Corona-Krise vermehrt. Das wird vor allem durch die weggefallenen Betreuung in Kitas, aber auch durch den ausfallenden Schulunterricht verstärkt. "Manche Schulen geben den Eltern wirklich neuen Stoff rein, den sie zu Hause mit den Kindern durchnehmen sollen", fasst Utpott zusammen. "Die Eltern müssen teilweise im Homeoffice arbeiten, sich noch um ganz junge Kinder kümmern oder haben Partner, die normal arbeiten und deshalb nicht mithelfen können. Das sorgt für Spannungen." Selbst Anrufe von Kindern haben die Berater deshalb schon bekommen. "Die sind zum Teil in ganz großer Not und wissen sich nicht zu helfen."

Einfache Erklärungen für Kinder

Manche Probleme fangen schon damit an, wie sich den kleineren Kindern erklären lässt, warum sie nicht auf den Spielplatz oder in die Kita dürfen. "Wichtig ist, Kindern möglichst ehrlich und sachlich die getroffenen Maßnahmen zu erklären", sagt Psychologin Anne Schüller, die die Psychiatrische Institutsambulanz für Kinder und Jugendliche der Ruppiner Kliniken leitet. Die Antworten sollten sachlich vorgebracht und kindgerecht beschrieben werden, raten die Schulpsychologen Anke Oppermann und Marcus Sommer. Also: erklären, dass es eine neue Krankheit gibt, die einer Grippe ähnelt und von winzigen organischen Lebewesen – sogenannten Viren – hervorgerufen wird. Weil sich Menschen vor allem auf engem Raum, wie in der Schule oder im Hort, schnell anstecken können ist es sinnvoll, den Kontakt zu anderen Menschen zu meiden. "Insbesondere für kleinere Kinder ist die Unterscheidung zwischen Fantasie und Realität schwierig. Deshalb ist es wichtig, dass ihre Ängste ernst genommen werden", sagt Schüller. Da derzeit viele Menschen verunsichert im Umgang mit dieser neuen Erkrankung sind, sei es wichtig in der Familie ruhig und sachlich über vorbeugende Maßnahmen zu sprechen.

Routinen bringen Sicherheit

Ein Anker in der Unsicherheit bietet für alle Altersklassen ein Alltagsroutine. Dass die bisherigen eingespielten Abläufe nicht mehr funktionieren, sorgt in vielen Haushalten für Konfliktpotenzial, wie Utpott oft beschrieben bekommt. Daher müsse nun nach neuen Routinen gesucht werden. Das empfiehlt auch Schüller. "Es sollte nach Möglichkeit ein geregelter Tagesablauf mit festen Zeiten etabliert werden. Dabei können neben den Schulaufgaben auch bewusst positive Aktivitäten wie gemeinsames Spielen, Kochen, Basteln sowie körperliche Bewegung eingebaut werden", sagt sie.

Familien sollten dabei gemeinsam überlegen, was ihnen gut tun könnte und was derzeit realistisch umgesetzt werden kann. "Außerdem kann es helfen, sich mit den Großeltern oder auch anderen Familien telefonisch auszutauschen und in Kontakt zu bleiben. Hier sollten vor allem auch positive Erfahrungen und Gedanken geteilt werden, um sich gegenseitig Halt zu geben", so Schüller. "Neben der gemeinsamen Zeit, die Familien nun ,zwangsläufig‘ miteinander verbringen müssen, sollten alle Familienmitglieder auch die Möglichkeit haben, Zeit für sich alleine nutzen zu können. Dafür können Tages- oder Wochenpläne helfen, die man gemeinsam abspricht", empfehlen

Kontakt gegen Angst

Durch die derzeitige Situation ist es nach Meinung der Leiterin der Institutsambulanz für Kinder und Jugendliche möglich, dass es zu einem gehäuften Auftreten von Panik und Angst kommen kann. "Grundlegend ist an dieser Stelle das Vermitteln und Erleben sachlicher Information, Alltagsroutine sowie sozialer Unterstützung." Da der letztere Punkt derzeit wegen der geltenden Einschränkungen nicht einfach ist, sollte auf kreative Lösungen gesetzt werden. Dazu gehört unter anderem Videotelefonie, das Schreiben von E-Mails oder Postkarten. Nach Schüllers Erfahrung reagieren Angstpatienten derzeit sehr unterschiedlich. "Einige beschreiben eine Reduzierung ihrer Ängste. Andere wiederum erleben eine Zunahme von Panikzuständen als auch Krankheitsängsten, welche gleichzeitig mit einer Zunahme der Alltagsbeschränkung einhergehen und unter anderem dazu führen, dass Termine in unserer Ambulanz von diesen nicht persönlich wahrgenommen werden", berichtet Schüller. "Die Möglichkeit persönlich zu den vereinbarten Therapie-Terminen zu kommen besteht jedoch fortlaufend und wird von unseren Patienten auch überwiegend in Anspruch genommen."

Bei Problemen Hilfe suchen

Wichtig ist, die Probleme nicht zu ignorieren, sagt Utpott. Schließlich ist aktuell nicht absehbar, wie lange der Ausnahmezustand anhalten wird. "Unsere Telefonhotline ist in der Woche an jedem Tag besetzt", versichert Utpott. Zwar sei es eine Herausforderung, die Menschen vor allem telefonisch zu beraten. "Wenn man sich gegenüber sitzt und in die Augen sehen kann, ist das Aufbauen eines Vertrauensverhältnisses einfacher. Doch es geht auch so, und wir versuchen unser Bestes", sagt sie.