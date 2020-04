Ralf-Rüdiger Targiel

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es war der 5. Juni 1866. In Frankfurt diskutierte man über den bevorstehenden Krieg gegen Österreich. Die Nachricht vom Vortag, dass in Stettin die Cholera grassierte, nahmen die Frankfurter noch relativ gelassen. Hatte man doch immer wieder gehört, dass die sogenannte asiatische Cholera – die erstmals im Herbst 1831 in Frankfurt auftrat – hier bislang wenig Opfer fand.

Dies lag, wie 1832 der Stadtphysikus Dr. med. Peter Immanuel Hartmann schrieb, an dem "vorzüglich klaren Bergwasser, dessen Frankfurt sich erfreut" sowie an der "gesunden Lage des Orts". Als dritter Grund wurden die Aktivitäten des Magistrats hervorgehoben, der zur Sicherstellung der hiesigen Messen "jede Überfüllung der Wohnungen … abzuwenden strebte, der Armuth bessere Kleider und Kost reichte, und Alles zu vermeiden suchte, wodurch die Cholera sich einen Heerd bilden könnte". Noch kannte man nicht den Erreger der Cholera – er wurde erst 1883 von Robert Koch entdeckt – und so war man in wohlhabenderen Schichten der Meinung, die Cholera, eine schwere bakterielle Durchfallerkrankung, träfe nur die Armen und die "besseren" Straßen wären immun.

Ausgangspunkt Oderufer

An jenem 5. Juni, es war ein Dienstag, lag am Oderufer auch ein aus Stettin gekommener Oderkahn. Der 42-jährige Arbeiter Carl Ludwig Graff steckte sich beim Ausladen mit der Cholera an und trug die Krankheit nach Hause. Er wohnte im Haus Forststraße 3, wo auch die Eltern des Malers Anton von Werner lebten. Am heute dort stehenden Neubau befindet sich eine Gedenktafel für den Künstler, der in diesem Haus seine Jugend verbrachte. Infolge der kleinen und überfüllten Wohnungen sowie durch den "widerwärtigen Zustand der übervollen Latrine" verbreitete sich die Krankheit bald im ganzen Haus.

Zuerst steckte Graff seine Frau Wilhelmine und seine neunjährige Tochter an, danach seinen katholischen Glaubensbruder, den Viktualienhändler Anton Rohrmann. Binnen kurzem erkrankten 15 Personen. Obwohl sich der Arzt Dr. Albert Harttung aufopferungsvoll um die Kranken kümmerte, starben elf von ihnen. Von der Forststraße griff die Seuche auf die Rosenstraße, Fischer- und Bergstraße über. Der Magistrat ordnete erst am 15. Juni an, dass ab sofort die Rinnsteine – von ihnen ging besonders im Sommer großer Gestank aus – von den Hausbesitzern täglich gereinigt und mit reinem Wasser gespült werden sollten.

Als der in der Cüstriner Str. 4a (Herbert-Jensch-Str.) wohnende Kgl. Appellationsgerichtsrat Paul Michaelis und der in der Breiten Straße 23a (Rosa-Luxemburg-Str.) wohnende Kreis-Physikus Dr. Carus an der Seuche verstarben, kam Panik auch in den "gehobenen Ständen" der Stadt auf. Am 23. Juni trat der Magistrat, der sich bislang nicht zur Seuche geäußert hatte, erstmals den sich in der Stadt verbreitenden Gerüchten über eine große Zahl der Erkrankten entgegen und dementierte die Absicht, die Schulen zu schließen. Der Magistrat beschwichtigte und versicherte, dass die Cholera bei uns nur in geringem Grade aufgetreten und dass die "väterliche Vorsorglichkeit unserer Behörden Alles gethan, um einem Umsichgreifen der Epidemie zu wehren".

Die Stadt errichtete eiligst ein Cholera-Hospital. Hier nahm der praktische Arzt und Chirurg Dr. med. Jakob Samuel Loewenstein seine Tätigkeit auf. Der Arzt, der sich schon länger mit Seuchen und ihren Auswirkungen auf Frankfurt beschäftigt hatte, sah die steigende Zahl der Erkrankten. Doch was wollte er tun? Wenn er auch vermutete, dass die Bildung "microskopischer Parasiten in den Entleerungen der von der Seuche Ergriffenen … angenommen werden müsse" und daher nicht das "Desodoriren" sondern die Beseitigung der "schädlichen Stoffe" nötig sei, welche Therapie wollte er anwenden?

486 Cholera-Tote in Frankfurt

Die Therapie, so sollte Dr. Loewenstein in seinem Bericht über die Epidemie in der "Deutschen Klinik – Zeitung" 1867 schreiben, hat seitdem die Epidemie erstmals in Europa aufgetreten ist "keine Fortschritte gemacht, höchstens negative, insofern man jetzt die Mittel kennt, die nicht helfen." Im Cholera-Hospital wurden 161 Erkrankte behandelt, von denen 93 starben. Insgesamt erkrankten in der vom 5. Juni bis zum 24. Oktober 1866 grassierende Cholera-Epidemie 688 Personen in der Stadt, wobei 496 Frankfurter, damit fast 1,3 Prozent der hiesigen Bevölkerung, die Erkrankung nicht überlebten.

Wer war jener Arzt Dr. Loewenstein, ohne dessen aufopferungsvolle Arbeit vielleicht noch mehr Frankfurter der Epidemie zum Opfer gefallen wären? Mehr zu seiner Biografie lesen Sie in den kommenden Tagen. Im Anschluss veröffentlichen wir als Serie in kurzen Auszügen den von Loewenstein erarbeiteten historischen Überblick zu Epidemien in Frankfurt zwischen dem 14. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.