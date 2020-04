Werner Krause, 90 Jahre alt, Bewohner des Awo-Seniorenzentrum Am Südring in Frankfurt telefoniert mit Angehörigen. Besuche sind derzeit nicht erlaubt. © Foto: Awo Frankfurt (Oder)

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Keine Besuche von Angehörigen, keine Spaziergänge durch den Park, abgesagte Café-Nachmittage mit Bekannten: Die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie treffen vor allem ältere Menschen in Pflegeheimen oder Seniorenzentren hart.

842 Seniorinnen und Senioren leben in Frankfurt betreut in stationären Einrichtungen, informiert Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich. "Sie haben ein besonders hohes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Sie gilt es daher besonders zu schützen", erklärt er. Tragödien wie in einem Altenpflegeheim in Wolfsburg, in dem bereits 18 Menschen am Coronavirus gestorben sind, wolle die Stadt unbedingt vermeiden. "Abschottung ist dafür der beste Schutz. Dazu gibt es im Moment keine Alternative".

Verständnisvolle Bewohner

Im Awo-Seniorenzentrum Am Südring in der Konstantin-Ziolkowski-Allee tragen die 76 Bewohner das behördlich angeordnete Besuchsverbot mit Fassung und zeigen Einsicht, wie Pflegedienstleiterin Kamila Staniaszczyk berichtet. "Unsere Bewohner schauen ja auch jeden Tag Fernsehen oder lesen Zeitung und sie können sehr gut nachvollziehen, dass sie zur Risikogruppe gehören. Es ist nicht einfach für alle, aber sie verstehen das", sagt sie.

Bis zum Inkrafttreten der Eindämmungsverordnung des Landes am vorigen Montag seien noch Besuche mit Abstandsregelungen im Foyer möglich gewesen. "Seitdem halten die Bewohner per Telefon oder über ihr Fenster Kontakt", erzählt Kamila Staniaszczyk. Ein Smartphone besitze keiner der Bewohner. Aber es habe bereits Nachfragen gegeben, ob sie nicht – wie nun vielerorts im Fernsehen zu sehen – per Videotelefonie mit ihren Kindern oder Enkelkindern sprechen und sich sehen könnten, sagt sie. Derzeit prüft die AWO die technischen Voraussetzungen dafür.

Viele der Senioren verbringen nun Zeit auf den Balkonen. Oder drehen Runden auf den Etagen des Hauses, um in Bewegung zu bleiben. Die Pflegekräfte – 8 bis 10 sind es pro Schicht im Awo-Seniorenzentrum – geben ihr Bestes, um die Bewohner so gut wie möglich durch die Krise zu bringen. "Wir bekommen auch viele positive Rückmeldungen von Angehörigen, die sich bei uns bedanken. Das motiviert uns", so Kamila Staniaszczyk. Die Pflegedienstleiterin arbeitet bereits seit 2009 in der Einrichtung. Seit Freitag muss sie die Dienste und den Betrieb der Einrichtung von zu Hause aus koordinieren, als die polnische Regierung die Grenze für Berufspendler praktisch dicht gemacht hat. Sie lebt mit ihrer Familie in Słubice und wollte sie nicht allein lassen.

Für viele glückliche Gesichter vor allem unter den Bewohnern aber auch bei den Mitarbeitern in den Altenpflegeeinrichtungen der Awo Ostbrandenburg sorgen seit dieser Woche die Rückmeldungen auf einen Aufruf an Kinder, den Senioren einen Brief zu schreiben oder ihnen etwas Gebasteltes zukommen zu lassen. Dutzende Briefe und Päckchen seien seitdem in den Seniorenzentren zwischen der Uckermark und Eisenhüttenstadt eingetroffen, berichtet Awo-Sprecherin Mandy Timm. "Wir sind selbst überrascht und überwältigt von der großen Resonanz. Die Kinder erzählen den Älteren, wie sie die Zeit gerade erleben, und dass auch sie ihre Freunde und Großeltern vermissen. Aber sie machen den Bewohnern auch Mut, dass jede schwere Zeit irgendwann zu Ende geht", erzählt sie.

In einem Brief an das Awo-Seniorenheim in Eisenhüttenstadt schreibt Charlotta, 7 Jahre alt: "Ich hoffe, dass Sie gesund bleiben und bald wieder Besuch bekommen. Leider kann ich zurzeit auch nicht in die Schule gehen. Darüber bin ich sehr traurig. Ich freue mich schon, wenn ich endlich wieder mit meinen Freundinnen spielen kann. Frohe Ostern!"

Die Bewohner der Senioreneinrichtungen der AWO freuen sich über Post an: AWO Bezirksverband, Frankfurt (Oder) Logenstraße 1, 15230 Frankfurt.

