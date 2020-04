Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Etliche grundlegende Übungen kann man auch jetzt machen. Gewichtheber- Coach Roland Taubert ist froh, dass man Schritt für Schritt das Organisieren dieser Ausnahmesituation vorantreiben kann in der Abteilung. "Natürlich beschränkt sich vieles derzeit vor allem auf Kraftübungen, auf Beweglichkeit und in Ansätzen auch auf spezielles Hanteltraining."

Hanteltraining daheim? Ja tatsächlich. Beim TSV Blau-Weiß ist man schnell nach dem Einsetzen des allgemeinen Trainings- und Wettkampfstopps dazu übergegangen, für etliche Sportler im häuslichen Umfeld Ersatz-Trainingsstätten zu schaffen. "Wir haben tatsächlich zu vielen Hanteln, Gewichte und diese festen Unterlagen zum Schutz der Böden und der Gewichte nach Hause gefahren. Bei den Familien Busch, Schulze, Unger, bei Dennis Hansch, Martin Adler, Ilja Taach und Iwan Teterjatnik, also etablierten Athleten der Abteilung, kann dadurch jetzt – mit den denkbaren Einschränkungen – im Keller oder in der Garage einzeln oder zu zweit trainiert werden.

"Kniebeuge mit Gewichten, Zugübungen, auch mal das Reißen oder Stoßen sind sicher möglich. Dazu schicke ich den Sportlern jede Woche auch neue Trainingspläne, an denen sie sich je nach vorhandenen Möglichkeiten orientieren können", erzählt Roland Taubert am Telefon. "Das geht für eine gewisse Zeit auch, ohne dass ständig ein Trainer unmittelbar daneben steht", ist sich der Coach sicher.

Den Trainern sehr dankbar

Seit mehr als zwei Wochen ist der offizielle Trainingsbetrieb in der Abteilung Gewichtheben eingestellt. Trainiert wird, wie erwähnt, bei etlichen in Wohnzimmern, im Freien oder in Garagen. Auch Julia Busch – die Angermünderin startet seit diesem Jahr offiziell für den Oderstadt-Verein – ist dankbar, dass die Blau-Weiß-Trainer problemlos Hanteln und Scheiben zur Verfügung gestellt haben. "Die Werkstatt bei uns zu Hause wurde kurzerhand zur Trainingsstätte umgebaut. Und somit läuft mein Training fast normal", schreibt das Heber-Talent. "Herr Taubert schickt mir wöchentlich meinen Trainingsplan per Mail und Herr Schulze hat immer ein offenes Ohr, wenn Fragen aufkommen. Ich bin echt froh, dass ich weiter trainieren kann, denn Corona-Ferien wären sonst viel zu einseitig: Vormittags gibt es jetzt also Schule im Selbststudium, zum Ausgleich mache ich danach dann wenigstens Training."

Leider seien alle Wettkämpfe bis auf Weiteres abgesagt; "aber ich trainiere weiter, gebe nicht auf – gemeinsam kommen wir gestärkt wieder", ist sich Julia sicher. Und mit dieser Einstellung sicher nicht nur für ganz junge Sportler ein mentales Vorbild in der gewiss sehr schwierigen Zeit.

Trainer Roland Taubert hat übrigens einen historischen Vergleich für die jetzigen tiefen Einschnitte zur Hand: "In dem Jahr des großen Oder-Hochwassers, das müsste 1997 gewesen sein, waren ja in der Külzviertel-Halle viele Soldaten als Helfer untergebracht. Da war dort für uns auch kein Training möglich. Kurzerhand sind wir in das Sozialgebäude am Rande des Areals, dort, wo City Schwedt seine Heimstatt hat, ausgewichen und haben in kleinen Räumen oder auch auf dem Flur Ersatztrainingsorte hergerichtet", erinnert sich der Trainer.

Er weiß aber auch, dass es vor allem für die Heber-Eleven, jene, die sich zunächst vor allem beim Basis-Training und in der Athletikliga bewähren und Grundlagen des Gewichthebens erlernen, wirklich nicht so einfach ist, die Pandemiephase zu überbrücken.

"Wir schaffen es jetzt so allmählich, auch für diese Jungen und Mädchen ein paar Vorschläge für Heimtraining zu unterbreiten. Liegestütze und ähnliches für den Kraftaufbau kann man auch im Kinderzimmer machen.

Motivieren jetzt dringend nötig

Aber vor allem ist aus meiner Sicht jetzt nötig, die jungen Sportler zu motivieren, wirklich aktiv zu bleiben. Dieses Motivieren wollen wir über WhatsApp oder ähnliche Wege immer besser hinkriegen", erläutert Taubert.

Wie und wann es wettkampfmäßig im Nachwuchs weitergeht, weiß natürlich auch der TSV-Abteilungsleiter nicht. "Die Landessportspiele sind auf alle Fälle gestrichen. Zu den Internationalen Deutschen Jugend-Meisterschaften am letzten Juni-Wochenende in Obrigheim gibt es noch keine Aussagen. Aber man braucht vor einem solchen Wettkampfhöhepunkt natürlich auch erst wieder ein paar Wochen Training, um gewohntes Niveau für ein Championat zu erreichen", ist sich Roland Taubert sicher.