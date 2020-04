Roland Hanke

Mönchwinkel/Fürstenwalde (MOZ) Er steht in den Startlöchern, ist aber momentan noch zur Untätigkeit gezwungen. "Und das wird im Motorsport wohl auch noch eine ganze Weile so bleiben", sagt Olaf Haeusner.

Eigentlich sollte es für den Vorjahres-Vizemeister in der Klasse A3 bis 3000 Kubikzentimeter vom Fürstenwaalder Team H & S Motorsport am Sonntag mit dem ersten Rennen im tschechischen Carbonia Cup auf dem Autodrom in Most losgehen. Doch das wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Einen Monat später war auf dem Slovakia-Ring die zweite von insgesamt sieben Veranstaltungen geplant. Aber: "Im Moment ist meine Hoffnung nicht sehr groß, dass wir überhaupt im Ausland fahren können", sagt der 53-Jährige. "Vielleicht ergibt sich in Deutschland etwas, aber auch das steht in den Sternen."

Die Vorbereitung auf die neue Saison – übrigens seine 20. im Motorsport – war für Haeusner eh nur sehr kurz. Für das Zerlegen des Autos, den Einbau eines neuen Rennsportgetriebes samt Kupplung und weitere kleine Verbesserungen an seinem BMW M3 GT hatte der Chef der Fürstenwalder Firma Fahrzeugpflege Service Haeusner nur insgesamt zwei Wochen Zeit. Das haben er und sein Team auch geschafft – ein kleiner Funktionstest auf dem Firmengelände inklusive.

"Ich hatte den Winter über andere Prioritäten, unter anderem den Bau eines neuen Hauses in meinem Wohnort Mönchwinkel in der Gemeinde Grünheide", erzählt der Rennfahrer. Und natürlich die Hochzeit mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Sabiene Lorenz am vergangenen Freitag. "Wir hatten diese schon länger heimlich geplant und uns in diesem Jahr einen Termin geholt, als von der Corona-Krise noch nicht die Rede war", erzählt die jetzige Frau Haeusner. Die 48-Jährige, die Teamleiterin für Qualität und Training bei einem Energiedienstleister in Berlin ist und wie viele Menschen derzeit im Homeoffice arbeitet, fügt hinzu: "Es sollte eine Überraschung für die Familie werden."

Info am Frühstückstisch

Und die wurde es dann auch, wenngleich unter besonderen Umständen. So erfuhr Miles Lorenz – der Sohn von Sabiene ist wegen der Schulschließung ebenfalls zu Hause – erst am Freitagmorgen am Frühstückstisch von der am Mittag stattfindenden Hochzeit. "Er war natürlich erst einmal perplex – und hat sich dann gefreut. Wir waren froh, dass wir ihn mit zum Standesamt nehmen durften und er auch Fotos machen konnte", sagt die Mutter. Er war dort übrigens der einzige Gast.

Die Feier stieg dann in Mönch-winkel im kleinen Familienkreis. "Und das gestaffelt. Ich hatte dafür am Montag beim Ministerium in Potsdam die Genehmigung eingeholt, da ich in solchen Gesundheitssachen eh schon immer vorsichtig bin", berichtet die Ehefrau. "Um 13 Uhr waren unsere Muttis da, ab 15.30 Uhr kam meine Tochter Gina mit ihrem Mann und am Abend dann Olafs Sohn Steven. Und alles unter den Vorgaben Abstand halten, Desinfektion, kein Händeschütteln und kein Umarmen. Letzteres holen wir dann später nach. Die Überraschung ist am Ende gelungen, auch wenn mir unter diesen ungewöhnlichen Bedingungen doch etwas mulmig war."

Nun hoffen Olaf und Sabiene Haeusner, dass es in absehbarer Zeit doch noch mit der Jubiläums-Saison losgeht. "Wir hatten uns schon riesig darauf gefreut, müssen nun angesichts der Situation aber geduldig sein", sagt Sabiene Haeusner, die als großer Motorsport-Fan bei jedem Rennen ihres Mannes mit vor Ort und die gute Seele des Teams ist.

Foto-Challenge mit Kollegen

Die Zeit des Wartens überbrücken die Haeusners momentan übrigens mit einer Facebook-Challenge, bei der befreundete Motorsportler alte und aktuelle Fotos posten können, "um auch mal anderes als nur Corona-Nachrichten auf dem Schirm zu haben, was aufmuntern soll", erklärt Olaf Haeusner. "Das hat bereits große Resonanz gefunden." Der Rennfahrer will jetzt erkunden, ob es – nach der Lockerung der derzeitigen Verhaltensregeln – in der Region Testmöglichkeiten für ihn und seinem BMW gibt, vielleicht auf dem Spreewaldring in Waldow. Schließlich kann neben einem guten Auto etwas Training auch nicht schaden, um in der Jubiläums-Saison vorn mitzumischen.

Jubiläum feiert Haeusner übrigens auch mit seiner Firma – das 25. "Es ist schade, dass durch die Lage mein gut laufendes Geschäft arg in Mitleidenschaft gezogen wird", erklärt der Unternehmer, der zwei Angestellte und einen ausgegliederten Arbeitsplatz hat. "Derzeit arbeiten wir noch Aufträge ab, aber es wird weniger. Wir können nur hoffen."