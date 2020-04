Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) So hatte sich Vera Paulick ihr 25-jähriges Geschäftsjubiläum am heutigen 1. April nicht vorgestellt. Eine solche Geschäftskrise hat die Birkenwerderanerin, die am Rathaus "Birkes Nähkästchen" betreibt, in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten noch nicht erlebt. "Das geht an die Existenz."

Doch Vera Paulick ist flexibel. Sie bietet jetzt "Wolle und mehr to go" an. In ihrer Mittagspause liefert die 64-Jährige die meist telefonisch bestellten Waren aus. Sie darf in ihrem Geschäft lediglich noch als Dienstleisterin für Reinigungsannahme und Änderungsschneiderei arbeiten.

Ihr Laden ist aber mehr als ein Woll- und Kurzwarengeschäft. Er ist neben dem Friseurgeschäft Schöbel ein paar Häuser weiter quasi eine der wichtigsten Informationsquellen im Ort. Mit jeder Kundin nimmt sich Vera Paulick Zeit für ein kurzes Gespräch. "Ich bin Anlaufstelle für alles Mögliche", erzählt sie aus ihrem Arbeitsalltag. Vera Paulick übernimmt manchmal sogar die Rolle einer Lebensberaterin. "Wenn jemand Rat sucht, läuft er bei mir auf." Manchmal lässt sich jemand das Handy erklären, ein anderes Mal sucht eine Frau Tipps für ein kompliziertes Strickmuster. Viele ihrer älteren Kundinnen seien oft allein. Manche der Seniorinnen – es sind überwiegend Frauen – kommen gar nicht erst, um etwas zu kaufen. Sie wollen "nur mal kurz reden". Das stört die Geschäftsfrau, die sich ehrenamtlich im Handel- und Gewerbetreff (HGT), im Förderverein Kulturpumpe sowie im Geschichtsstübchen engagiert, aber nicht. "Kleine Geschäfte sind oft Anlaufstelle für Kommunikation." Zwei Themen nehmen seit Jahren breiten Raum ein. "Die meisten warten auf eine Buslinie durch Birkenwerder und auf seniorengerechte, bezahlbare Wohnungen", sagt Vera Paulick. Ab und zu gehe es auch einfach um Weltpolitik.

Die Geschäftsfrau ist beruflich im Handel groß geworden und hat zudem Ökonomie studiert. Zu DDR-Zeiten arbeitete sie im Konsum. Nach der Wende sei dann die Idee gereift, sich selbstständig zu machen. "Ich wollte auf eigenen Beinen stehen", war ihre Motivation. Welche Tragweite dieser Beschluss haben würde, wurde ihr erst später bewusst. Wenn Vera Paulick abends die Ladentür abschließt, ist noch lange nicht Feierabend. Buchführung, Bestellungen und Geschäftspost können nicht zwischen Knöpfen, Reißverschlüssen und Häkeltipps erledigt werden. Krank zu sein, konnte sie sich als Selbstständige nicht leisten. "Zwei Tage habe ich in den 25 Jahren gefehlt", sagt Vera Paulick stolz. Doch Ende des Jahres soll Schluss sein. Sie geht in Rente. Deshalb sucht sie händeringend einen Nachfolger für "Birkes Nähkästchen". "Ich suche schon seit drei Jahren, allerdings vergeblich", sagt sie und zuckt mit den Schultern.

Lehre im Elternhaus

Optimal geeignet sei jemand, der sein Hobby zum Beruf machen möchte und nähen und stricken kann. Denn es kommen nicht nur Profis ins Geschäft, sondern auch Anfänger. "Mein Sortiment ist sehr beratungsintensiv", so die Geschäftsfrau. Die Kundinnen kämen mit allen möglichen Fragen zu ihr in den Laden. Die meisten kann sie beantworten. Vera Paulick ging quasi im Elternhaus in die Lehre. "Ich komme aus einem Haushalt, in dem noch genäht und gestrickt wurde. Den Rest habe ich mir selber angeeignet."

Wer Interesse hat, kann sich bei Vera Paulick im Laden melden. "Ich stehe in der Übergangszeit gerne mit Rat und Tat zur Seite." Allerdings warnt sie ihre potenziellen Nachfolger. "Goldene Löffel sind damit nicht zu verdienen." Dafür kann sie mit ihrem Sortiment ein Alleinstellungsmerkmal bieten. Konkurrenz gibt es in der Nähe nicht.