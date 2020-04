Matthias Henke

Gransee (MOZ) Schotten dicht statt offenes Haus, Zusammenkünfte des Krisenstabes statt gewöhnlicher Dienstberatungen – auch für die Granseer Amtsverwaltung bringt die Corona-Krise einige Veränderungen der gewohnten Arbeitsabläufe mit sich. "Dass an einem Arbeitstag die Verwaltung abgeschlossen werden musste, ist, seit ich Amtsdirektor bin, zum ersten Mal vorgekommen", sagte Verwaltungschef Frank Stege auf Nachfrage.

Für die Bürger des Amtsbereiches bedeutet das, dass sie vor einem eventuell unvermeidlichen persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail Kontakt aufnehmen und einen Termin vereinbaren. "Grundsätzlich hat jeder Mitarbeiter der Verwaltung die Möglichkeit vom Homeoffice aus zu arbeiten. Voraussetzung ist: Alle Abteilungen müssen besetzt sein", so Stege weiter. Zehn bis 20 Personen machten derzeit von dieser Möglichkeit Gebrauch. Die technischen Voraussetzungen dafür habe Christian Rupnow, Abteilungsleiter Kommunales und Kommunikation, geschaffen. "Insgesamt funktioniert das sehr gut."

Dies gelte auch für das Verhalten der Menschen im Amtsbereich angesichts der neuen Verhaltensregeln, mit denen die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden soll. "Es gibt einzelne Verstöße. Diese Woche haben wir die Kontrollen noch einmal verstärkt. Ein Team ist in der Stadt Gransee und ihren Ortsteilen unterwegs, eines im restlichen Amtsbereich", so Stege. Unter anderem sei festgestellt worden, dass sich der eine oder andere Großstädter zu privaten Zwecken in der Region aufhalte. Da werde versucht, mit gezielten Ansprachen auf die Personen einzuwirken. Jedoch sei es schwer, derartiges Verhalten komplett einzudämmen. Am Wochenende waren insbesondere in Neuglobsow viele Autos unterwegs, dadurch kam es auch zu Beschwerden von Anwohnern.

Jeden Morgen um 9 Uhr kommt in der Amtsverwaltung der Krisenstab zusammen. Der besteht neben Stege aus seinen beiden Stellvertretern, den Fachbereichsleitern Wolfgang Schwericke und Nico Zehmke, Personalchefin Kathrin Reiffler, Amtsbrandmeister Andreas Pahlow, AWH-Chef Henry Ehler und Christian Rupnow, der gemeinsam mit Elena Mischke für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich zeichnet. Aktuelle Entwicklungen und eventuell geänderte rechtliche Rahmenbedingungen, die sich auf die Arbeit vor Ort auswirken, werden besprochen. Einiges davon wird unmittelbar an die Öffentlichkeit weitergegeben, etwa dass Eltern ab dem Monat April keinen Kitabeitrag bezahlen müssen – vorausgesetzt es wird keine Notfallbetreuung in Anspruch genommen. Möglich macht das eine im Entwurf vorliegende Richtlinie des Landes, wonach das Land angesichts der Corona-Krise für einen Ausgleich sorgen will.

Die politischen Entscheidungsträger werden überdies einmal täglich per Newsletter auf dem Laufenden gehalten, in dem die aktuellen Entwicklungen, das Thema betreffende Hinweise der Verwaltung sowie die aktuellen Fallzahlen des Kreises enthalten sind.

Weniger schwere Kost wird indes in Form eines täglichen Videogrußes aus der Kita "Zwergenland" an den Granseer Nachwuchs und seine Eltern übermittelt, der auf Facebook sowie der Seite der Amtsverwaltung – gransee.de – verbreitet wird. Sei es eine kurze Geschichte, eine Bastelanleitung oder ein Würfelspiel, dass zu kleineren sportlichen Aktivitäten animieren soll, der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt. Manja Perrot und ihr Team lassen sich immer wieder etwas anderes einfallen. "Die Rückmeldungen sind sehr positiv", freut sich Kitaleiterin Perrot.