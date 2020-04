Peter Wittstock

Bützer Wilhelm Güldenpfennig aus Stendal drückte zu Beginn der 1930er Jahre den Auslöser seiner Kamera auf der Hügelkuppe bei Bützer. Exakt dort, wo einst Segelflieger starteten und wo rings am und um den Hang herum in DDR-Zeiten sogar international bedeutende Motocross- Rennen stattfanden. Im Hintergrund der historischen Aufnahme sind schwach die beiden Schornsteine der ehemaligen Ziegelei Witte und einige Wohnhäuser zu erkennen. Wegen der heutigen Vegetation auf dem Hügel ist das aktuelle Foto einige Meter südlich davon entstanden.

Es handelt sich in Bützer um einen Hügel, wie es viele gibt östlich und westlich der Unteren Havel. Speziell die Siedlungskunde und Geologie der heimatlichen Region beschäftigte vor über einem Jahrhundert ein Milower Autor. Zum Thema promovierte 1909 der Milower Hermann Hans Max Bolle, Sohn des Steinhändlers Hermann Bolle und dessen Frau Marie. Schon als Kind hatte sich Max, inspiriert durch den Beruf des Vaters, mit hiesiger Geologie befasst. Hügel, Eiszeit und die ersten Siedler hatten es Bolle angetan. Seine Forschungen mündeten unter anderem in der These, dass die Besiedlung zunächst auf höher gelegenen Flächen erfolgte. Beispielsweise auf oder am Rand des so genannten "Klietzer Plateaus". Dieses zog sich 25 Kilometer weit - von Böhne bis Rehberg - und östlich bis nach Göttlin hin.

Auf den einst überschwemmten, morastig-torfigen Böden nahe der Havel wurde einst eher wenig geackert. Erst nach Ausführung der Befehle von Preußenkönig Friedrich II. zur Urbarmachung derartiger Flächen begann eine neue Phase der havelländischen Besiedlung, wusste Bolle. Ehemalige Nebenflüsse der Elbe wurden meleoriert, "Königsgräben" ausgebaut und neue Dörfer "aus dem Boden gestampft".