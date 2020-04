Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) "Die schöne Brandenburgerin" geht zum zweiten Mal in die Monats-Kür. Sie, liebe Leserinnen und Leser, können per Online-Voting auf www.brawo.de die Monats-Schönste küren, die somit zur Kandidatin der Jahres-Wahl wird. Zur Wahl stehen: Jenny Tietze (31) und Ramona Niekammer (38) aus Brandenburg an der Havel sowie Steffanie Bagusch (37) aus Kloster Lehnin. Abgestimmt werden kann auf www.brawo.de bis Sonntag, 05. April 2020. Das Ergebnis verraten wir Ihnen in der nächsten "BRAWO am Mittwoch", indes die Vorstellung neuer Kandidatinnen pausenlos fortgesetzt wird (nebenstehend).