Mittelmark Zu Hause stapeln sich bereits die gemalten und gebastelten Bilder der Kinder und alle Senioren im Umfeld wurden schon bedacht? "Dann machen Sie doch auch Bewohnerinnen und Bewohnern von Senioreneinrichtungen damit eine Freude", regt die Koordinatorin für Freiwilligenarbeit im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Steffi Wiesner, an.

Aufgrund der Besuchsbe­schränkungen in vielen Seniorenheimen ist jede Abwechslung willkommen. Aber auch Senioren, die noch zu Hause wohnen und sich über aufmunternde Post freuen würden, können sich melden und bekommen dann ein Bild zugeschickt. Den Ideen der Kinder sind keine Grenzen gesetzt: egal ob Oster- oder Frühlingsbilder, Regenbogen als Zeichen des Zusammenhalts oder wilde Kreativität. Versehen mit ein paar netten Worten, einem Gruß oder auch Gedicht können die kleinen Kunstwerke per Post, eingescannt oder abfotografiert an die Freiwilligenkoordination Potsdam-Mittelmark geschickt werden. Diese übernimmt dann die weitere Verteilung der Bilder, um das Personal der Einrichtungen nicht unnötig zusätzlich zu belasten. Unter allen Einsendungen bis zum Ende der Osterferien werden drei Malpakete verlost. Pro Kind können drei Bilder eingeschickt werden.

Die Bilder sind zu senden an: Steffi Wiesner Koordinatorin für Freiwilligenarbeit im Landkreis Potsdam-Mittelmark Soziale Arbeit Mittelmark e.V., Am Bahnhof 11 in 14806 Bad Belzig. Fragen werden beantwortet unter 033841/449517, freiwillig-pm@samev.de,

www.freiwilligenarbeit-pm.de.