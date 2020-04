Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Wirtschaftliche Einbußen belasten die Volkssolidarität in Oberhavel. Geschäftsführung lobt Einsatz der Mitarbeiter.

Paul Redel zieht den Hut vor seinen Mitarbeitern. "Es ist unfassbar, was sie gerade leisten," sagt der Geschäftsführer der Volkssolidarität Oberhavel. "Niemand sagt, wegen der Corona-Gefahr komme ich jetzt nicht mehr". Dabei arbeiten viele in engem Kontakt mit Menschen, zum Beispiel in den beiden Pflegeeinrichtungen der Volkssolidarität in Fürstenberg und Zehdenick oder in der Uckermark, wo sich Mitarbeiter um Jugendliche in ambulanten und stationären Einrichtungen kümmern. Redel: "Sie stehen jeden Tag an der Front und ziehen das durch." Die vier Beschäftigten der Geschäftsstelle arbeiteten von zu Hause aus. "Die Familienhelfer sind nur begrenzt im Einsatz, auch weil die Familien sagen, sie wollen gerade keinen Kontakt", so Redel. Auch in den Pflegeeinrichtungen gebe es Absagen aus Angst vor Ansteckungen. Die Personaleinsatzplanung gestalte sich daher immer schwieriger. "Es ändert sich von Woche für Woche. Und wer bezahlt mir den Einsatzausfall? Das macht uns Sorgen."

Die Volkssolidarität kommt an ihre Grenzen. "Auch wir haben wirtschaftliche Einbußen", sagt Paul Redel. "Ich sage ganz klar: Wir kämpfen ums Überleben!" Daher werde jeder Posten auf den Prüfstand gestellt. "Wir wollen Kurzarbeit vermeiden", so der Geschäftsführer. "Es kann aber eng werden." Noch seien alle Mitarbeiter "sehr zuversichtlich", so Redel. "Das ist zu spüren und gibt Kraft."

Begegnungsstätten sind zu

Die Verbandsaktivitäten für die 2 200 Mitglieder in ihren 30 Ortsgruppen hat die Volkssolidarität Oberhavel hingegen komplett eingestellt. "Die Gruppen treffen sich verständlicherweise nicht mehr", so der Geschäftsführer. Auch die Veranstaltungen der Seniorenakademie seien ausgesetzt worden. Die Begegnungsstätten in Liebenwalde, Zehdenick und Hennigsdorf sind geschlossen. Weil Schutzmasken für die insgesamt 38 Mitarbeiter in den Pflegedienststellen Zehdenick und Fürstenberg fehlen, hat die Volkssolidarität einen Aufruf bei seinen Mitgliedern gestartet, welche nach Anleitung zu nähen.

Kontakt: 03301 6004020