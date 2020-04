Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Totgesagte leben länger! "Viele Zehdenicker glauben, wir haben geschlossen. Doch das stimmt nicht. Wir machen weiter", sagt Christina Strauchmann, die das "Haus Vaterland" an der Berliner Straße in Zehdenick vor sechs Jahren gekauft hatte und es in "Neues Vaterland" umbenannte. Natürlich mit der Absicht, Restaurant und Pension weiterzuführen.

Restaurant ohne Koch

Doch 2018 kam der Schnitt. Ihr Sohn kehrte Zehdenick den Rücken. Damit fehlte dem Haus der Koch. Einen neuen zu finden, erwies sich als schier aussichtslos. Sechs Köchen gab Christina Strauchmann in fünf Monaten die Möglichkeit, sich in der Küche zu bewähren. Vergebens. Nicht viel besser lief es mit ihren Servicekräften. Ihre Auszubildende sei schwanger geworden, die daraufhin eingestellte Aushilfe kurze Zeit später ebenso. In dieser Ausnahmesituation sah die Gastronomin keine andere Möglichkeit mehr, ihr Restaurant zu schließen. Und das, nachdem schon viel Geld in die Modernisierung des Hauses investiert worden war. Die Veränderungen waren sichtbar. Der Pensionsbetrieb lief jedoch weiter. Und die Gaststätte kann weiterhin für Familien- und andere Feiern auch genutzt werden. Auch wenn das in Zehdenick bislang ein Geheimtipp zu sein scheint. Sie tue alles, um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, das Haus stehe leer. "Ich putze regelmäßig die Fenster und auf den Fensterbänken stehen Blumen", signalisiere sie nach außen, dass das Haus belebt ist.

Christina Strauchmann trug sich dennoch mit dem Gedanken, das "Abenteuer Zehdenick" schnell wieder zu beenden. Sie schrieb die Immobilien in bester Innenstadtlage zum Verkauf aus. Tatsächlich habe sich ein Interessent gemeldet. Doch in letzter Minute entschied sich die 53-Jährige gegen den Verkauf. "Noch einmal von vorne anfangen?" Sie hielt mit ihrem Mann inne und beide kamen zu dem Entschluss, Zehdenick die Treue zu halten, sorgt doch auch die Frühstückspension mit ihren fast komplett modernisierten fünf Doppel- und einem Einzelzimmer für ihr Auskommen. Zumal ihr Mann anderweitig berufstätig ist.

Die Übernachtungsgäste werden seit einigen Jahren immer internationaler. Denn auf dem Radfernweg Berlin-Kopenhagen, von dem sie wie viele andere auch profitiert, seien verstärkt ausländische Gäste unterwegs. Vergangenes Jahr haben Brasilianer und Israelis bei ihr genächtigt, zunehmend kämen jetzt auch Osteuropäer. Außerordentlich gut laufe auch das Geschäft mit Hochzeitsgesellschaften. Von den sechs bisher gebuchten sei bislang lediglich eine abgesagt worden. All das mache ihr Hoffnung, dass das Haus weiterhin gut ausgelastet sein werde. Auch wenn es in der gegenwärtigen Situation nicht so gut laufe und es wegen des touristischen Übernachtungsverbots aufgrund der Corona-Krise viele Stornierungen für März und April gebe. Berufsbedingte Übernachtungen seien ja weiterhin möglich, so dass ihr Haus auch in dieser schwierigen Zeit nicht schließen müsse. Entlassungen gibt es bei ihr nicht, im Gegenteil. Zu der Aushilfe, die bei ihr schon länger beschäftigt ist, habe sie gerade eine weitere Frau für die Zimmerreinigung eingestellt. Es gebe wieder viel zu tun, wenn die Krise überstanden ist und die Touristen in die Stadt zurückkehren. Denn das Gros der Pensionsgäste bleibe nur eine, maximal zwei Nächte, höchst selten auch mal länger. Aber das sei wohl ein Problem, mit dem viele Beherbergungsbetriebe zu tun hätten, stellt Strauchmann fest. Nur Monteure blieben meist für eine Woche am Stück.