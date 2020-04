Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Die Meldebehörde in Glienicke wird in den nächsten sechs Wochen keine Bußgelder wegen des Verstoßes gegen die Pflicht zur An- und Abmeldung verhängen.

"Damit greift die Gemeinde einen Vorschlag des Bundesinnenministeriums auf", teilte Gemeindesprecher Arne Färber mit. Allerdings darf das Dokument nicht länger als drei Monate abgelaufen sein. Das Meldeamtes ist per Email (ema@glienicke.eu) und Telefon (033056 69203) zu erreichen.