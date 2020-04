Eva Loth

Wiesenburg Auch für das Wiesenburger Familienzentrum ist es derzeit schwierig, sich aktiv für Eltern, Kinder und Senioren zu engagieren- Doch Alexandra Baum ist weiterhin für alle Sorgen und Nöte da. Unter der Telefonnummer 01520 5 26 814 ist sie wochentags zwischen 9.00 und 12.00 Uhrerreichbar.

Derzeit bieten viele Personen ihre Hilfe, gerade für ältere Bürger, an. Sei es Einkaufen oder andere Erledigungen, niemand wird allein gelassen. Der Zulauf derjenigen, die Hilfe anbieten, ist groß. Bei denen, die Bedarf haben, haben sich erst wenige gemeldet.

Das Familienzentrum hat eine WhatsApp Gruppe ins Leben gerufen. "Wer in diese aufgenommen werden möchte, kann einfach eine Nachricht an die obige Telefonnummer schicken", so Alexandra Baum in einem Telefonat. Dann wird die interessierte Person der Gruppe hinzugefügt und kann sich mit anderen austauschen. Vor allem junge Familien nutzen diese Gruppe für Fragen und Ratschläge. Gerade mit Kindern ist es im Moment nicht einfach, denn die wollen beschäftigt werden. So können sich Eltern Anregungen holen, wie andere die Situation meistern, aber auch ihre Sorgen und Nöte loswerden.

Auch für Alexandra Baum ist die Arbeit derzeit nicht einfach, aber gemeinsam mit anderen Aktiven versucht sie, sich immer etwas Neues auszudenken. Jetzt wurde eine Oster-Bastel-Aktion unter dem Motto: "Husch ins Körbchen" ins Leben gerufen. Bis zum 7. April können selbst gebastelte Osterkörbchen in der Gemeinde Wiesenburg/Mark abgegeben werden. Einfach die Adresse anheften und ein früher Osterhase bringt sie gefüllt vor die Haustür. Zur kontaktlosen Übergabe stehen ab dem 31. März Kisten vor dem Familienzentrum und der Gemeinde.