dpa

Potsdam/Berlin (dpa) Viel Sonne und überwiegend freundliches Wetter - darauf können sich Berliner und Brandenburger bis zum Wochenende einstellen.

Nur am Freitag kann es mancherorts zeitweise leicht regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Mittwoch sollen am Vormittag von der Prignitz und der Uckermark her Wolken aufziehen. Im Süden Brandenburgs hingegen lässt sich die Sonne sehr lange blicken. Niederschlag werde es laut DWD bei voraussichtlich sieben bis zehn Grad nicht geben.

Für den Donnerstag kündigen die Meteorologen eine dichte Wolkendecke über Berlin und Brandenburg an, nur in den südlichen Landesteilen können sich die Wolken ein wenig auflockern. Zudem werde mit einem Temperaturanstieg auf zehn bis zwölf Grad gerechnet. Etwas Regen kann es laut Wetterexperten mancherorts dann am Freitag geben, sonst bleibe es überwiegend trocken. Die Maximalwerte liegen bei zehn Grad. Viel Sonnenschein, wenige Wolken und Temperaturen bis 13 Grad könnte es den Prognosen zufolge am Samstag geben.