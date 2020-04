Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) In der Region werden in diesem Frühjahr hunderte Familienfeiern ins Wasser fallen. Der Humanistische Verband (HV) hat sich aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus entschieden, die Jugendfeiern auf 2021 zu verschieben. Ob und wann die Konfirmationen stattfinden, müssen die Kirchengemeinden noch entscheiden.

Die Jugendfeiern abzusagen "ist uns unglaublich schwer gefallen", teilte Kerstin Greunke von der Neuruppiner HV-Geschäftsstelle mit. Da die Jugendfeier nur einmal im Leben ist und diese unbeschwert sowie vor allem risikofrei für die Kinder deren Familien sein sollte, hat sich der HV zu diesem Schritt entschieden. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt ist festgelegt worden, die Jugendfeiern in Ostprignitz Ruppin und in der Prignitz, im Kulturhaus Neuruppin und im Kulturhaus Pritzwalk, auf das nächste Jahr zu verschieben. Termine in den Festsälen seien bereits reserviert worden. "Da auch Experten momentan nicht in der Lage sind, uns zu sagen, ob Feiern eventuell im Herbst wieder möglich sein werden, haben wir uns auf das Frühjahr 2021 konzentriert." Alle Familien werden über den weiteren Ablauf informiert, so Greunke. Betroffen sind in Ostprignitz-Ruppin rund 240 und in der Prignitz etwa 140 Teilnehmende.

Was die Konfirmationen betrifft, wollen viele Kirchengemeinden den 19. April abwarten. Dann sollte feststehen, ob Kinder wieder zur Schule dürfen. "So lange sind wir zurückhaltend", sagte Matthias Puppe, Superintendent des Kirchenkreises Wittstock-Ruppin. Für Wittstock sei die Konfirmation für Pfingstsonntag geplant. Je nachdem, welche Auflagen es dann noch gibt, wolle er erst Rücksprache mit den Eltern halten. Puppe hält es für möglich, dass es zu diesem Zeitpunkt noch Engpässe bei den Lokalen gibt, in denen die Familien feiern können. Sollten die Konfirmationen verschoben werden müssen, werde nach ersten Überlegungen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz wohl der 3. Oktober als Ausweichtermin vorgeschlagen, so Puppe.