Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die Polizei hat am Dienstag in mehreren Orten des Landkreises Oberhavel wieder Verstöße gegen das Kontaktverbot festgestellt und entsprechende Platzverweise ausgesprochen.

In einem Autohof an der A 10 wurden am Dienstagabend zwei Männer an einem Spielautomaten erwischt. Der Raum war unzulässiger Weise geöffnet. Der Betreiber muss nun mit Konsequenzen rechnen.

In Gransee trafen sich zwei Familien mit Kindern in einer Wohnung an der Berliner Straße. Die dort nicht gemeldete Familie musste die Wohnung auf Anordnung der Polizei verlassen.

In Oranienburg wurden drei rauchende Jugendliche am Skaterpark angetroffen, an der Straße der Jugend in Zehdenick waren es sieben, am Postplatz in Hennigsdorf wiederum drei.