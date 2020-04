MOZ

Wittstock (MOZ) Die aktuelle Lage und die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus bringen auch in Wittstock Einschränkungen für die Einwohner mit sich. Das derzeit geltende Verbot von Veranstaltungen betrifft mehrere traditionelle Vorhaben des Wittstocker Veranstaltungskalenders.

So kann der geplante Frühjahrsputz in der Stadt sowie in den Ortsteilen auf öffentlichen Plätzen und Wegen aufgrund der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg in diesem Jahr nicht stattfinden und entfällt ersatzlos. Bislang trafen sich zu dem Ereignis zahlreiche Einwohner sowie freiwillige Helfer aus Vereinen, Unternehmen und Institutionen, um die Flächen vom Unrat des Winters zu befreien. Der Frühjahrsputz soll planmäßig 2021 wieder in bewährter Tradition durchgeführt werden.

Weiterhin geschlossen für Besucher bleiben die touristischen Außenstandorte wie der Archäologische Park Freyenstein, der Daberturm in Alt Daber und die Aussichts- und Gedenkplattform zur Schlacht bei Wittstock 1636. Aktuell sei nicht abzusehen, wann diese Einrichtungen wieder für den Publikumsverkehr geöffnet werden können, heißt es aus dem Rathaus. Das für den 9. Mai geplante Bahnhofsfest soll noch unter Vorbehalt auf den 3. Oktober verschoben werden. Außerdem wird die Stadt in diesem Jahr weder für öffentlich noch für privat organisierte Osterfeuer Genehmigungen erteilen.

Alle Informationen zu Covid-19 in Berlin und Brandenburg finden Sie in unserem Corona-Blog.