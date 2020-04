Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Studenten gingen täglich daran vorbei, als es noch kein Kontaktverbot gab und ältere Frankfurter sahen noch Straßenbahnen raus- und reinfahren – aus den roten Backsteingebäuden vom Straßenbahndepot. Diese sollen nun saniert werden. "Aktuell erfolgen in den Hallen 1 bis 3 und am Verwaltungsgebäude bauvorbereitende Maßnahmen", so die Pressestelle der Stadt. Insbesondere, um die starke Durchfeuchtung des Verwaltungsgebäudes zu beseitigen, seien Abdichtungsarbeiten am Mauerwerk, die Herstellung einer Drainage und erste Beräumungs- und Entkernungsarbeiten erfolgt.

Die Hallen 1 bis 3 des ehemaligen Straßenbahndepots wurden an einen privaten Investor mit dem Ziel verkauft, dort Stellplätze zu errichten. Es werden insgesamt etwa 100 Stellplätze geschaffen, davon rund 50 in den drei Hallen und 50 im Außenbereich. Dazu werden die Hallen instandgesetzt und die Voraussetzungen für Parkplätze zum Dauerparken geschaffen, die von Anwohnern, Beschäftigten der umliegenden Einrichtungen oder der Europa-Universität Viadrina gemietet werden können.

Parallel dazu erfolgt die Neugestaltung und Befestigung der Vorplatzfläche (Pflaster) sowie die Einfriedung des Grundstücks nach historischem Vorbild. Das ehemalige Verwaltungsgebäude soll ebenso saniert und für studentisches Wohnen umgebaut werden, mit insgesamt 25 Wohneinheiten.

Auf eineinhalb bis zwei Millionen Euro werden die Gesamtkosten geschätzt. Fertig soll das Straßenbahndepot dieses Jahr werden und das Verwaltungsgebäude Ende 2021.