René Wernitz

Rathenow/Premnitz (MOZ) Kaum zu glauben, aber Corona führt zeitweilig zu einer Rückbesinnung. Hieß es bis vor wenigen Wochen noch, dass die Leute wegen des Klimawandels verstärkt den Öffentlichen Personennahverkehr nutzen sollen, sichert das Auto nun individuelle Mobilität. Denn der ÖPNV wird zunehmend reduziert.

Der Frühling lässt die Temperaturen steigen, der Wechsel der Bereifung auf Sommerzeit steht unmittelbar an. Nicht wenige Kraftfahrzeuge müssen nun auch auf die Hauptuntersuchung (HU) vorbereitet werden. Wer auf sein Kfz angewiesen ist, sorgt sich womöglich, ob denn Werkstätten überhaupt noch offen sind. Laut Sven Helterhoff, Obermeister der für das Westhavelland zuständigen Kfz-Innung Rathenow, dienen sie der Aufrechterhaltung individueller Mobilität. Sie agieren dementsprechend durchaus systemrelevant und arbeiten weiter. Freilich gilt es auch hier, sich den Corona-Umständen anzupassen, etwa auf Mindestabstände zu achten.

Helterhoff ist einer von zwei Geschäftsführern des H&H-Ford-Autohauses in Premnitz, in dem eine Werkstatt integriert ist. Vom Reifenwechsel über HU-Vorbereitungen und Durchsichten bis hin zur Behebung von Karosserieschäden würden auch die Innungs-Werkstätten der Region weiter das komplette Dienstleistungsspektrum bieten. Manche Unternehmen hätten zuvor bereits Hol- und Bringeservice im Portfolio gehabt, andere würden das nun erstmals anbieten, so Helterhoff. Wegen der potentiellen Corona-Gefahren würden Autos nun desinfiziert, ehe sie ihren Haltern wieder zur Verfügung stehen.

Nicht ganz schlüssig sei für Kunden, was denn nun ein Autohaus noch darf, so der H&H-Geschäftsführer. Denn im Objekt verbinden sich Handwerk und Handel. Wenn beispielsweise jemand mit erheblichem Motor- oder Karosserieschaden liegen bleibt und dringend ein neues Auto benötigt, dient der Verkauf im Autohaus auch in gewisser Weise der Aufrechterhaltung der individuellen Mobilität. Ansonsten erfolgen Autokäufe weitestgehend kontaktlos, erklärt Obermeister Helterhoff.

Im Autohaus zur Verfügung stehende Modelle sind online zu sehen. Bei Interesse besteht per E-Mail oder Telefon die Möglichkeit zum Kundengespräch. Auch Finanzierungen können "kontaktlos" vereinbart werden. Allerdings sei es mit Probefahrten momentan schwierig, so Sven Helterhoff. Indes schätzt er die Lage so ein, dass viele Kunden sich derzeit Sorgen darüber machen, was in Deutschland und der Welt weiter passiert. Verständlicherweise würden sie das Geld nun lieber zusammenhalten.

Der Kfz-Innung Rathenow gehören 27 Mitgliedsbetriebe an, darunter auch Solowerkstätten und Motorradfachhändler. In der aktuellen Situation ähneln sich die Probleme. Noch hat das H&H-Autohaus keinen seiner Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, worum die Geschäftsführung aber kaum herum käme, sollte sich das eingeschränkte Leben noch Wochen nach dem 19. April so fortsetzen.