Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Mehr als in anderen Kommunen lebt das Gewerbe in Rheinsberg vom Tourismus. Die Unternehmer sind deshalb teils doppelt so hart von den Verordnungen getroffen, die die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen sollen. Jeder geht auf seine Weise mit der Notlage um.

Die Werkstat hat geöffnet

Der Fahrradladen von Petra Pape hat weiterhin geöffnet. Weil ihr Geschäft auch als Paketshop fungiert, ist es systemrelevant. Es dient der Daseinsvorsorge. Auch die Fahrradwerkstatt darf weiter arbeiten. Fahrräder verkaufen darf Pape derzeit aber nur Online. Das Geschäft dort läuft aber mäßig. "Mit dem Verkauf habe ich sonst durchschnittlich 20 bis 30 Kunden am Tag. Jetzt sind es ein bis zwei", so Pape. Entsprechend ist der Umsatz eingebrochen. "Wenn das noch lange andauert, wird es schwer." Besonders bitter: Im März startet bereits die Fahrradsaison. Leute, die über Ostern radeln möchten, legen sich schon im Vormonat die Drahtesel zu. Im Mai ist in Papes Geschäft normalerweise Höchstsaison. Im Sommer lägen dann eher Reparaturen an. Dass die Verordnungen nach den Osterferien bereits aufgehoben werden, glaubt Pape nicht. Noch habe sie für ihre zwei Mitarbeiter keine Kurzarbeit beantragt, wolle dies aber in Kürze tun.

Produktion wird eingestellt

In der Werkhalle von Carstens Keramik wird in dieser Woche noch gearbeitet. Ab Freitag soll die Produktion aber eingestellt werden, sagt Ralf Gernat, der vom Insolvenzverwalter als Betriebsfortführer bestellt worden ist. Bereits vor der Corona-Krise musste der Rheinsberger Traditionsbetrieb Insolvenz anmelden. Die aktuelle Lage macht es nicht leichter. Gernat ist dennoch zuversichtlich, dass die Krise überstanden wird. "Es gibt Gespräche mit einem potenziellen Investor mit ernsthaftem Interesse. Ich glaube, es ist realistisch, dass der Betrieb Mitte des Jahres wieder gesund ist. Das ist unser Ziel", so Gernat. Derzeit kommen jedoch keine neuen Aufträge rein. Die bestehenden Bestellungen liegen auf Eis. Zu den Kunden des Keramikherstellers gehören vor allem Einzelhändler, die Porzellan und anderes Kunsthandwerk verkaufen. Die zwölf Mitarbeiter des Betriebs sollen laut Gernat gehalten werden. Für April möchte er jedoch Kurzarbeit beantragen.

Sorge vor den Rechnungen

Auch im Keramikhotel ist das normale Geschäft unterbrochen. Sowohl der Gastbetrieb als auch der Werksverkauf und die Produktion ruhen. "Das Bittere daran ist, dass unser Hotel für März rappeldicke voll ausgebucht war", sagt Geschäftsführer Hans-Jürgen Naundorf. Mit den Übernachtungen hätten sich die Kosten aus der traditionell schlecht belegten Winterzeit wieder einfahren lassen. Nun hat Naundorf Sorge, wann die ersten Rechnungen vollstreckt werden. Für seine sechs Vollzeitkräfte und zwei Teilzeit-Mitarbeiter hat er Kurzarbeit beantragt. "Ich habe das am 18. März angezeigt, bis jetzt gab es aber nicht einmal eine Eingangsbestätigung" sagt der Geschäftsführer. Angesichts der Tatsache, dass zahlreiche Firmen in der Region sich in gleicher Lage befinden wie seine, hat er aber Verständnis dafür, dass die Behörden angesichts der Antragsflut überlastet sind.

Enttäuscht von den Behörden

Der Gastronom Andreas Endler hingegen fühlt sich von den Behörden im Stich gelassen. "Ich habe soeben den Anruf von der Industrie- und Handelskammer erhalten, dass die Arbeitsagentur gesagt hat, der Arbeitgeber habe bei der Auszahlung von Kurzarbeitergeld in Vorleistung zu gehen", sagte er am Dienstag. Seine zwölf Mitarbeiter hat Endler bereits am 10. März nach Hause geschickt. Wie er die Verluste wieder ausgleichen soll, wisse er nicht. "Ich schätze, dass ich allein bei den Übernachtungen 75 000 Euro verliere". Was die Umsatzeinbußen in seiner Fleischerei und seiner Gaststätte angeht, möchte er sich gar nicht ausmalen. Er habe versucht, mit einem Lieferservice zumindest einen teil der Einnahmen rein zu holen. Es lohne sich aber nicht. "Das ist der blanke Horror, der hier abgeht. Wir gehen sang- und klanglos den Bach runter."

Vorsichtiger Optimismus

So negativ sieht Hannes Gautzsch, der nur wenige Meter von Endlers Fleischerei entfernt den vegetarischen Burgerimbiss "Grünzeugs" betreibt, es nicht. Dadurch, dass ein Teil der Kundschaft aber ohnehin schon immer Essen abgeholt hat, laufe das Mitnehmgeschäft bei ihm halbwegs gut. "Wir haben eine Stammkundschaft. Aber zur Zeit machen wir auch 35 bis 40 Prozent weniger Umsatz", so Gautzsch. Aktuell lebe er von der Substanz. "Auf Dauer ist es aber existenzbedrohend. Wir fahren alles auf kleiner Flamme, um die Kosten niedrig zu halten." Für eine Mitarbeiterin hat er inzwischen Kurzarbeit beantragt. Einen weiteren Kollegen, der nur Saisonal beschäftigt ist und jetzt eigentlich wieder einsteigen sollte, kann Gautzsch derzeit nicht anstellen. Dennoch versuche er positiv zu bleiben. "Man muss auch sehen, dass wir davor sehr gute Zeiten hatten. Jetzt muss man es durchstehen", sagt er.

Keine Reserven

Anders als andere Gastronomen konnte Uwe Knick sich kaum Rücklagen aus guten Zeiten anlegen. Erst zum Jahreswechsel hat er gemeinsam mit Frau und Bruder im Erdgeschoss des ehemaligen Schlosshotels die Cocktailbar "Knix" eröffnet. Seine erste eigentliche Hauptsaison steht erst bevor. Der Auftakt verschiebt sich nun aber auf ungewisse Zeit. "Die Lage ist mehr als bescheiden", sagt er. Zur Zeit liegen die Umsätze bei Null. Zwar hat er die Soforthilfe bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) beantragt. Lange könne er sich damit aber nicht über Wasser halten. "Es ist ein Sterben auf Raten." Die Familie betreibt auch die Waldschänke an der L 15 in Richtung Menz. "Wir haben es mit Außer-Haus-Angeboten versucht. Die Waldschänke liegt aber zu weit draußen. Weil die laufenden Kosten zu hoch wären, ist der Betrieb eingestellt worden. Die zwölf Mitarbeiter wurden deshalb in Kurzarbeit geschickt. Zudem gehen den Knicks Einnahmen aus dem Übernachtungsbetriebs des Ferienhofs in Linow verloren. Die 28 Betten waren für Ostern komplett ausgebucht, sagt Uwe Knick. Zudem wurden bereits gebuchte Jugendweihen und Hochzeiten abgesagt. "Wir verlieren pro Veranstaltung einen Umsatz von 4 000 Euro", so Knick. Er hofft, dass er seine Geschäfte bald wieder aufnehmen kann.