BRAWO

Brandenburg an der Havel Durch Bürgerhinweise gelang es der Polizei einen 35-Jährigen festzunehmen, der am Dienstagnachmittag diverse Fahrzeuge mit Farbe besprüht haben soll.

Eine Frau meldete gegen 15 Uhr, das an ihrem und weiteren in der Nähe geparkten Pkw in der Linienstraße frische Farbe zu finden sei. Die alarmierten Beamten konnten vorerst jedoch keinen Sprayer feststellen. Erst kurze Zeit später, nachdem ein in weiterer Geschädigter sich bei der Polizei meldete, konnten Kräfte der Potsdamer Bereitschaftspolizei einen 35-Jährigen in der Nähe des Bahnhofes stellen. Bei ihm wurden die entsprechenden Farbdosen gefunden.

Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Mann ans insgesamt neun Fahrzeugen undefinierbare Schriftzeichen mit silberner Farbe angebracht hatte.

Durch die Polizei wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti eingeleitet. Die weitere Bearbeitung übernimmt nun die Kriminalpolizei.