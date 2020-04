BRAWO

Ziesar Einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro erlitt eine Firma in Ziesar, der in den Nachtstunden von Montag zu Dienstag ein neuwertiger Multivan der Marke VW gestohlen wurde. Das Firmenfahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OK- QQ 420 stand verschlossen auf einem öffentlichen Parkplatz im Gewerbegebiet und wurde von dort auf noch unbekannte Weise entwendet. Eine Fahndung nach dem Multivan sowie eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Diebstahls wurden eingeleitet.