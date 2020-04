Roland Becker

Velten (MOZ) Velten. Die Tafel des Oranienburger Arbeitslosenverbandes (ALV) wird in Velten vorerst die Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige fortsetzen. Das bestätigten sowohl ALV-Mitarbeiter René Aßmann als auch Veltens Rathaussprecherin Susanne Zamecki. Somit findet auch am Donnerstag (2. April) die Lebensmittelausgabe wie gewohnt ab 13 Uhr vor dem Bürgerhaus in Velten-Süd statt.

Laut Zamecki habe die Tafel mitgeteilt, dass "es derzeit keinen Grund gebe, die Ausgabe auszusetzen. Es seien genug Spenden vorhanden, die verteilt werden können". Dieser Zeitung gegenüber räumte Aßmann allerdings ein, dass man sich bei der Bereitstellung von Lebensmitteln von Tag zu Tag hangele. "Zurzeit geht es wieder einigermaßen", sagte er. Das dürfte allerdings einer umfangreichen zusätzlichen und vorerst einmaligen Spende von Rewe zu verdanken sein.

Hennigsdorf hat seit dieser Woche auf Einkaufsgutscheine umgestellt. Jede nachweislich bedürftige Person erhält pro Woche einen solchen über 20 Euro. Damit will Jennifer Burczyk, Bereichsleiterin Jugend und Familie, eine kontinuierliche Versorgung gewährleisten. Die Tafel-Mitarbeiter könnten derzeit nicht verlässlich sagen, ob zur folgenden Ausgabe genügend Spenden vorhanden sind. Aßmann hingegen erklärte: "Uns wurde die Ausgabe in Hennigsdorf untersagt." Die Anweisung sei von Edith Wiesner, Chefin des Fachbereichs Bürgerdienste, gekommen. Burczyk räumte ein, dass dies korrekt sei. Man habe sich aber gütlich darauf geeinigt.

Auch im Veltener Rathaus bereite man sich darauf vor, das Tafel-Angebot für den Fall aufrechterhalten zu können, dass das Spendenaufkommen nicht mehr ausreicht. Laut Zamecki wolle die Stadt dann selbst Lebensmittel kaufen und in die Tafel-Verteilung einfließen lassen.