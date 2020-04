MOZ

Panketal (MOZ) Die Polizei hat am späten Dienstagabend zwei junge Graffiti-Sprayer in der Eisenbahnstraße in Panketal auf frischer Tat ertappt.

Am späten Abend bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, wie an die Wand der Bahnunterführung in der Eisenbahnstraße diverse Tags geschmiert wurden. Die sofort alarmierte Polizei konnte zwei junge Männer im Alter von 15 und 18 Jahren stellen.

Sie hatten nicht nur Spraydosen bei sich, sondern ihr "künstlerisches Schaffen" auch fotografisch festgehalten. Die Bilder und Spraydosen dienen nun als Beweismittel im Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.