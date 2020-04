MOZ

Neuenhagen (MOZ) In der Wiesenstraße von Neuenhagen traf die Polizei am Mittwoch, gegen 17 Uhr, fünf Jugendliche an, die gegen das Infektionsschutzgesetz verstießen. Ihr Personalien wurden kontrolliert und Anzeigen aufgenommen.

Bei einem 17- Jährigen fand die Polizei außerdem ein Tütchen mit Betäubungsmitteln, welches sichergestellt wurde. Auch dazu nahmen die Beamten eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf. Alle Jugendlichen/Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren erhielten Platzverweise

Alle Informationen zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg finden Sie in unserem Liveblog.