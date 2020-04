Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (BRAWO) Am Dienstagmittag wurde auf dem Parkplatz des Hofladens in der Dallgower Straße in Dallgow- Döberitz die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Die Geschädigte hatte ihren Mercedes nur kurz dort abgestellt. Als sie wieder zurück kam, war eine Seitenscheibe zerstört und aus dem Inneren u.a. ein Rucksack und ein Handy gestohlen worden. Von den Tätern fehlte weit und breit jede Spur. Der Schaden wird auf 1.800 Euro geschätzt.