Sandra Euent

Nauen (BRAWO) In der Nauener Raiffeisenstraße ist am Dienstagvormittag ein Rollerfahrer gestürzt. Der 60-jährige Motorrollerfahrer bog von der Berliner Straße in die Raiffeisenstraße ein und kam dabei aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr gegen die Bordsteinkante und stürzte. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der 60-Jährige keinen gültigen Führerschein für das Fahrzeug vorlegen konnte. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf.