Gransee Die gegenwärtige Situation mit all den Problemen, Schwierigkeiten und Einschränkungen durch das Corona-Virus erfordert in besonderem Maße Solidarität und Hilfsbereitschaft für bedürftige Menschen, auch in Gransee.

Deshalb soll am Sportplatz in Gransee am Berliner Damm nach dem Vorbild aus Zehdenick ebenfalls ein Gabenzaun eingerichtet werden, wie der Organisator der Aktion, Klaus Pölitz, mitteilt.

"Ich rufe hiermit alle Granseerinnen und Granseer auf, Grundnahrungsmittel, die Sie erübrigen können, in Tüten zu verpacken und mit einem Band am Gabenzaun zu befestigen. Spenden wie Brot, Zucker, Nudeln, Eier oder Reis zum Beispiel sollten länger haltbar sein. Weitere kreative Spenden-Ideen sind gerne gesehen. Sie sollen in erster Linie jenen Menschen zugutekommen, die auf derartige Lebensmittelspenden angewiesen sind", so Pölitz. Ein Transparent macht auf die Stelle aufmerksam. Gleichwohl bittet Pölitz, diese Aktion ausschließlich dem angestrebten Zweck zu widmen und keine ungenießbaren Lebensmittel zu entsorgen.

Die Aktion erfolge in Abstimmung mit der Granseer Amtsverwaltung und dem SV Eintracht Gransee.