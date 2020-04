Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Bis 19. April bleiben vorerst Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen geschlossen. Eine Fortsetzung dessen ist wahrscheinlich. Ab 20. April sollten an der Premnitzer Dachsberg-Grundschule erste Schuluntersuchungen für die künftigen Erstklässler beginnen - diese sind vorerst abgesagt.

"Derzeit gibt es keine klare Aussage durch das Gesundheitsamt, ob die Untersuchungen dann stattfinden können", erklärt Ralf Tebling (SPD), Bürgermeister in Premnitz, auf BRAWO-Nachfrage.

Auch im Regelfall, außerhalb der Coronakrise, entscheiden die Schulen, ob ein Kind bereits beschult werden kann. Sie nehmen aber in den meisten Fällen Rücksicht auf den Elternwillen und beziehen das Veto der Ärzte der Einschuluntersuchung in die Entscheidung mit ein. Die jeweilige Grundschule meldet dann die Zahlen dem Schulamt in Neuruppin. Klassenanzahl und -stärke werden in der Folge bestimmt.

"Aufgrund der gegenwärtigen epidemiologischen Lage ist davon auszugehen, dass das Gesundheitsamt des Landkreises Havelland die schulärztlichen Untersuchungen nicht bis zum Versenden der Aufnahmebescheide abgeschlossen haben. Für Kinder, bei denen keine schulärztliche Stellungnahme bis zum Datum des Versendens der Schulaufnahmebescheide vorliegt, erfolgt die Schulaufnahme unter Vorbehalt. Der Vorbehalt ist mit dem Vorliegen der Ergebnisse der schulärztlichen Untersuchung aufzuheben", heißt es zum Thema aus dem zuständigen Schulamt in Neuruppin.

Im westlichen Havelland fanden bereits Untersuchungen statt, aber nicht alle Jungen und Mädchen, die theoretisch mit dem neuen Schuljahr schulpflichtig werden, konnten bereits Termine wahrnehmen. Wie den Premnitzer Kindern ergeht es auch einigen im Amtsbereich Rhinow. Teilweise fanden Termine statt, einige wurden aber abgesagt. Künftige Schüler der Kleinen Grundschule in Großwudicke, der Inge-Sielmann-Schule in Milow und der Fouqué-Grundschule in Nennhausen hatten frühere Termine, die noch stattfanden.

In der Kreisstadt Rathenow haben Schuluntersuchungen für die Einschulung in einzelnen Fällen bereits stattgefunden. Das teilt Rathaussprecherin Anne Kießling auf BRAWO-Nachfrage mit. So hätten die Kinder, die in der Weinberg-Grundschule angemeldet wurden, bereits Gespräche und Untersuchungen hinter sich. Nur wenige warten nun auf Nachholtermine. In der Jahn-Grundschule mussten Termine abgesagt werden. Aufnahmegespräche, so Schulleiter Frank Genz, können hoffentlich noch Anfang Mai stattfinden. Eltern und Kinder würden dazu Einladungen erhalten.

Der Landkreis, dessen Gesundheitsamt die Schuluntersuchungen vornimmt, aber mit Angelegenheiten rund um den Coronavirus wohl ausgelastet sein dürfte, informiert auf seiner Internetseite, dass Einschulungsuntersuchungen ausgesetzt seien. Dem widerspricht Landkreissprecher Norman Giese teilweise. Auf BRAWO-Anfrage teilt er mit: "Es finden noch Einschulungsuntersuchungen statt, solange es die personelle Situation des Gesundheitsamts hergibt. Von drei Teams ist momentan noch eines unterwegs. Die Kinder erhalten Termine und kommen einzeln mit einem Elternteil zur Untersuchung. Die anderen Termine müssen nachgeholt werden. Wann und wie kann man jetzt noch nicht sagen."

Können jene Kinder, die bisher nicht an der Untersuchung teilnahmen, nicht rechtzeitig vor Verschicken der Bescheide (Ende Mai) untersucht werden, wird ihre Aufnahme in der Schule unter Vorbehalt geschehen - ob sie schulreif sind oder nicht, auch unabhängig davon, welchen Förderbedarf sie mitbringen. Das geht letztlich nicht nur zu Lasten der Schulen, Lehrer und Kinder, sondern auch der Kommunen. Sie rechnen mit Rückstellern, die ein weiteres Jahr in den Kitas verbleiben - aber deren Zahl dürfte für 2020 noch nicht verlässlich sein. Aussagen an Eltern, die auf einen Kitaplatz ab dem Schuljahresbeginn hoffen, sind wohl im schlimmsten Fall, ebenso erst sehr spät zu treffen.