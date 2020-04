Alexander Dames

Brandenburg Am heutigen 1. April feiert der VC Blau-Weiß Brandenburg leise und in Gedanken seinen nunmehr 43. Geburtstag. Aus der BSG Blau-Weiß und nach der Wende dem VfB ging schließlich 2014 der VC Blau-Weiß hervor; der Startschuss für eine rasante Entwicklung.

Aktuell zählt der Volleyball Club als reiner Einspartenverein - bei 128 Kindern und Jugendlichen - stolze 263 Mitglieder. Martin Braunschweig, seit anderthalb Jahren 1. Vorsitzender, hebt vor allem die breite Aufstellung des Vereins hervor: "Wir haben in den vergangenen gut fünf Jahren Enormes geschaffen". Vier Frauen- und drei Männermannschaften, zwei Freizeitteams und eine Vielzahl von Jugendmannschaften verschiedener Altersklassen sind beim VC Blau-Weiß aktiv. Sie werden von neun lizenzierten Trainern und etlichen Übungsleitern betreut.

Der Frauenbereich hat im vergangenen Jahr eines der angestrebten Zwischenziele erreicht. Innerhalb von fünf Jahren gelang ihnen der Durchmarsch von der Landesklasse bis in die Regionalliga. Ein Muster an Beständigkeit ist seit Jahren die 1. Männermannschaft. Mit Ausnahme eines Jahres in der Landesliga, behauptet sich das Team nunmehr seit stolzen 20 Jahren in der Brandenburgliga, der höchsten Spielklasse des Landes. Sie stellt als Beispiel sehr guter Nachwuchsarbeit aktuell im Durchschnitt eines der jüngsten Teams dieser Liga.

Eine wichtige Basis bildet aber vor allem der Jugendbereich. Wie erfolgreich der VC Blau-Weiß hier in den vergangenen Jahren agierte, zeigen etliche Medaillenränge bei Landesmeisterschaften und Nordostdeutschen Meisterschaften. Der wahrscheinlich größte Erfolg war die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften der U14 weiblich, die mit einem überragenden 3. Platz gekrönt werden konnte. Diese positive Erfahrung im Juni 2018 wird sicher noch einige Zeit nachhallen.

Zudem konnten die Blau-Weißen mit Johanna Rossek, Pia Fernau, Finja Hintze und Lea Förster in den letzten Jahren vier junge Sportlerinnen an die Eliteschule des Sports nach Potsdam delegieren. Mit Pia Fernau hat es ein Eigengewächs sogar bis ins Jugendprojekt des VC Olympia Berlin in die 2. Bundesliga sowie auch in die Jugendnationalmannschaft geschafft.

"Ein großes Ziel des Vereins ist natürlich die Anerkennung als Landesleistungsstützpunkt. Die Auswahl hierfür steht im Landesverband 2021 neu an. Darauf arbeiten wir zusammen mit unseren Mitgliedern, den vielen ehrenamtlichen Helfern sowie unseren Sponsoren und Unterstützern hin," so Braunschweig.

Es bleibt zu hoffen, dass der Verein die aktuelle Situation gut übersteht und bald wieder unsere Mitglieder in der Halle begrüßen kann. Dann kann vielleicht auch die ausgefallene Geburtstagsparty nachgeholt werden.