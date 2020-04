Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Polizei ermittelt jetzt gegen einen 33-Jährigen wegen Urkundenfälschung. Der Mann war am Dienstag in seinem Nissan an der Neuruppiner Steinstraße von der Polizei gestoppt worden. Bei der Kontrolle legte er die Kopie eines polnischen Führerscheines vor. Da der 33-Jährige in der Vergangenheit bereits wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtskräftig verurteilt wurde, wurden die Führerscheinkopie und das Nissans von der Polizei sichergestellt.