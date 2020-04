Manuela Bohm

Kleßen (MOZ) Am Ortseingang Kleßen wird die Landesstraße 17 vom 6. bis 16. April voll gesperrt. Unter anderem wird der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg dort Schäden beseitigen, die durch Panzer der Bundeswehr verursacht wurden.

"Die Querung am Ortseingang von Kleßen hat an Bedeutung verloren", sagt Karsten Ziehm, Leiter der Straßenmeisterin in Rathenow, zugehörig zum Regionalbereich West des Landesbetriebs Straßenwesen. Die Beseitigung der durch die Bundeswehr verursachten Schäden nimmt die Straßenmeisterei zum Anlass, die L17 am Ortseingang aus Richtung Stölln instand zu setzen. "Durch die Querungshilfe ist die Straße aufgeweitet. Wir nehmen die Querungshilfe heraus und verengen die Straße an der Stelle", so Ziehm. Abgesprochen sei das Vorhaben mit dem Amt Rhinow und der Gemeinde Kleßen-Görne.

Während der Vollsperrung wird eine Umleitung ausgewiesen. Sie führt von Friesack kommend entlang der B5 in Richtung Kyritz, weiter auf der L141 nach Dreetz. Von Dreetz aus geht es über eine Kreisstraße nach Giesenhorst und in Richtung Stölln. Zwischen Neuwerder und Stölln gelangen die Verkehrsteilnehmer wieder auf die Landesstraße 17.

Die Ausführende Firma Strabag ist aktuell bereits dabei, weitere Bundeswehrschäden in den Ämtern Rhinow und Friesack sowie in Steckelsdorf zu beseitigen. Betroffen sind etwa Borde in Kleßen, Hohennauen und Großderschau, wie Ziehmweiter mitteilt. Die Gesamtkosten der Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden durch Kettenfahrzeuge belaufen sich auf mehrere 100.000 Euro.